El Senado sesiona e ingresa los pliegos de Carlos Mahiques y Lucila Crexell

En el caso de Carlos Mahiques, el pliego está vinculado a la posibilidad de extender su permanencia en el Poder Judicial una vez superado el límite de edad establecido, un punto que suele abrir debate tanto jurídico como político. Por su parte, el de Lucila Crexell corresponde a su designación como embajadora argentina en Canadá, un movimiento que también tiene implicancias dentro del esquema diplomático del Gobierno.