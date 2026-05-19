Victoria Villarruel goza el mal momento del Gobierno: "Estamos esperando la declaración jurada de Adorni"

El malestar entre Villarruel y los adeptos de Javier Milei

Al respecto de su creciente conflicto con la gestión libertaria manifestó: "Yo me mantengo siempre con mucho respeto hacia la sociedad y hacia todos los sectores. Por supuesto, si a mí me llegaran a faltar el respeto, igualmente no voy a responder con faltas de respeto. Siempre creo que la convivencia en sociedad debe ser basada en el respeto, así que de eso tienen que preguntarle a mí.

Finalmente, apuntó al jefe de Gabinete entre risas: "Estamos esperando todos esperando la declaración jurada de Adorni", dijo, y se retiró.

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