El sugestivo posteo de Javier Milei en medio del cierre de FATE: "¿Conspiranoico yo?"
Después de que se confirme el fin de la producción de Fate en San Fernando, el Presidente lanzó una frase enigmática en su cuenta de X que encendió la polémica.
En una jornada marcada por la tensión industrial tras el cierre definitivo de la fábrica de neumáticos Fate, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje que rápidamente generó repercusiones políticas. El posteo se da también en el marco del paro general contra la Reforma Laboral.
El posteo de Javier Milei sobre el cierre de Fate
A las 11:57 de este miércoles, prácticamente en simultáneo con la difusión del comunicado que confirmaba el despido de los trabajadores de la planta de San Fernando, el mandatario publicó en su cuenta de X una frase breve y cortante:
"Conspiranoico yo? Fin.".
El posteo, que en pocos minutos superó las 58 mil visualizaciones, fue interpretado por el arco político y sindical como una referencia directa a la crisis de la empresa. La gestión libertaria ha sostenido un fuerte discurso contra lo que denominan "empresarios prebendarios" y ha defendido la apertura de importaciones —causa señalada por FATE para su cierre— como un mecanismo para transparentar el mercado y bajar los precios.
IMPORTANTE: Cronología del final de Fate: del faltante de neumáticos por los bloqueos al aluvión importador que la liquidó
La ironía presidencial llega en un momento de máxima sensibilidad, mientras el sindicato del neumático (SUTNA) y la oposición denuncian la destrucción de la industria nacional a manos de las políticas económicas vigentes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario