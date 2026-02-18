El sugestivo posteo de Javier Milei en medio del cierre de FATE: "¿Conspiranoico yo?"

posteo milei fate Posteo de Javier Milei en medio del cierre de Fate

El posteo, que en pocos minutos superó las 58 mil visualizaciones, fue interpretado por el arco político y sindical como una referencia directa a la crisis de la empresa. La gestión libertaria ha sostenido un fuerte discurso contra lo que denominan "empresarios prebendarios" y ha defendido la apertura de importaciones —causa señalada por FATE para su cierre— como un mecanismo para transparentar el mercado y bajar los precios.