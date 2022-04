Macri, el rey del troll center, saludó a Elon Musk por la compra de Twitter

El ex presidente Mauricio Macri felicitó al también multimillonario, aunque no por herencia, Elon Musk por la compra dle 100% del paquete accionario de Twitter. En la red social, el Pro desplegó un troll center en las elecciones 2019 que aún se recuerda como "caricias significativas". "Sin libertad de expresión no hay democracia", dijo.