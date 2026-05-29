Javier Milei decretó el bono extraordinario para jubilados de Anses que se cobra con el aguinaldo

Cómo se cobra junto al aguinaldo

Para la liquidación de este mes, momento en que también se deposita el Sueldo Anual Complementario o aguinaldo, el Gobierno determinó un esquema proporcional para la entrega de la ayuda según los ingresos de cada beneficiario:

Para aquellos titulares que perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional , el bono se pagará en su totalidad.

Para aquellos titulares que perciban un importe superior a la mínima garantizada, se les otorgará el importe necesario para alcanzar el tope que resulte de sumar dicho haber mínimo más el monto máximo del bono.

Finalmente, la normativa aclara que, para percibir la suma extraordinaria, los beneficios previsionales deben encontrarse plenamente vigentes en el mismo mes en que se realice su liquidación oficial.