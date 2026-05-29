Javier Milei decretó el bono extraordinario para jubilados de Anses que se cobra con el aguinaldo
El presidente Javier Milei firmó el decreto que otorga un bono extraordinario de setenta mil pesos para jubilados y pensionados durante el mes de junio de 2026.
El Gobierno nacional formalizó este viernes la entrega directa de un nuevo bono destinado a los adultos mayores. La medida busca proteger el poder adquisitivo del sector frente a la inflación y se liquidará junto a los haberes de junio.
IMPORTANTE: Javier Milei decretó los feriados y hay un fin de semana largo en junio que antes no existía
De cuánto es el bono de Anses y a quiénes alcanza
De acuerdo con el Decreto 399/2026 rubricado por el presidente Javier Milei, el monto máximo de este beneficio será de hasta $70.000. La suma tiene un carácter estrictamente no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno.
El pago de esta asistencia económica está dirigido a los siguientes grupos:
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Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.
Cómo se cobra junto al aguinaldo
Para la liquidación de este mes, momento en que también se deposita el Sueldo Anual Complementario o aguinaldo, el Gobierno determinó un esquema proporcional para la entrega de la ayuda según los ingresos de cada beneficiario:
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Para aquellos titulares que perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional, el bono se pagará en su totalidad.
Para aquellos titulares que perciban un importe superior a la mínima garantizada, se les otorgará el importe necesario para alcanzar el tope que resulte de sumar dicho haber mínimo más el monto máximo del bono.
Finalmente, la normativa aclara que, para percibir la suma extraordinaria, los beneficios previsionales deben encontrarse plenamente vigentes en el mismo mes en que se realice su liquidación oficial.
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