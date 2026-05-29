Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuándo arrancan las 72 horas de tormentas
El AMBA viene transitando buenas condiciones del clima, pero ya hay fecha para el regreso de las lluvias y tormentas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantiene su tendencia climática en el cierre de la semana, con temperaturas no tan frescas y buen tiempo, pero cambió el pronóstico y ya asoma la fecha de regreso de las lluvias y tormentas, con malas noticias: una seguidilla de 72 horas de inestabilidad.
Por un lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera un fin de semana con buenas condiciones, arrancando el sábado con niebla matinal y cielo parcialmente nublado; acompañado por temperaturas de entre 8 y 17 grados.
Para el domingo, el organismo nacional también prevé clima estable, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y marcas térmicas que oscilarán entre 9 grados de mínima y 18 de máxima.
Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA
El SMN mantiene un pronóstico de estabilidad, con temperaturas mínimas de dos dígitos para el inicio de la nueva semana. El lunes tendría cielo mayormente nublado, con marcas de entre 10 y 15.
Del mismo modo, el martes se anticipa con cielo nublado durante todo el día, y con temperaturas estimadas en 10 grados de mínima y 15 de máxima.
El miércoles, en tanto, podría ser la última jornada con tiempo estable. Se espera todavía cielo nublado, con un termómetro oscilando entre una mínima de 11 grados y una máxima de 16.
Si bien el organismo nacional no tiene pronósticos de precipitaciones en su extendido, el sitio especializado Meteored espera precipitaciones a partir del jueves, que tiene 50% de probalidades de lluvia débil, pasando a tormentas para el viernes y sábado, con chances de 70% y 60%, respectivamente.
En el caso del jueves, las probabilidades son para horas de la noche. Para el viernes y sábado, en tanto, las precipitaciones podrían extenderse durante toda la jornada.
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