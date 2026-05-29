Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuándo arrancan las 72 horas de tormentas

Del mismo modo, el martes se anticipa con cielo nublado durante todo el día, y con temperaturas estimadas en 10 grados de mínima y 15 de máxima.

El miércoles, en tanto, podría ser la última jornada con tiempo estable. Se espera todavía cielo nublado, con un termómetro oscilando entre una mínima de 11 grados y una máxima de 16.

Si bien el organismo nacional no tiene pronósticos de precipitaciones en su extendido, el sitio especializado Meteored espera precipitaciones a partir del jueves, que tiene 50% de probalidades de lluvia débil, pasando a tormentas para el viernes y sábado, con chances de 70% y 60%, respectivamente.

image Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires. Fuente: Meteored.

En el caso del jueves, las probabilidades son para horas de la noche. Para el viernes y sábado, en tanto, las precipitaciones podrían extenderse durante toda la jornada.