Javier Milei viajará por 18a vez a Estados Unidos para participar de los festejos por el 4 de Julio
Mientras se acerca a la veintena de viajes en dos años a los Estados Unidos, todavía hay 9 provincias que Javier Milei no visitó desde su desembarco en la Casa Rosada.
El presidente Javier Milei emprenderá en julio próximo su 18° viaje a los Estados Unidos en los dos años y medio de gestión que lleva al frente de la Casa Rosada. Será para participar de los festejos de un nuevo Día de la Independencia que se celebra el 4 de Julio.
Aunque en los más de dos años que lleva de mandato nunca tuvo tiempo de visitar 9 de las provincias de la Argentina (Catamarca; Chaco; Formosa; Jujuy; La Pampa; La Rioja; Misiones; San Luis y Santiago del Estero) Milei ya lleva casi una veintena de viajes a los Estados Unidos.
“El viaje se va a hacer”, confirmaron fuentes de Casa Rosada a Infobae y adelantaron que el mandatario libertario hará una primera escala en la ciudad de Nueva York. Se trata de una información que circulaba como una posibilidad desde hace semanas y que terminó de ratificarse este mismo viernes. No se descarta que una vez de arribar al distrito neoyorquino luego se dirija a otras ciudades del país. “De ahí se irá moviendo”, aclaró otra fuente de Presidencia.
El principal aliado de Milei y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabezará los festejos por los 250 años de la adopción de la Declaración de Independencia de 1776 que marcó la separación formal del Imperio Británico. De hecho, funcionarios de la Casa Blanca impulsan la emisión de un billete de 250 dólares con el retrato del magnate republicano. Esto supondría la primera aparición de una persona viva en la moneda estadounidense en más de 150 años.
La última vez que Milei viajó a los Estados Unidos fue hace apenas tres semanas, a comienzos de mayo, cuando disertó en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken. La visita incluyó dos instancias previas: una reunión con el presidente de la institución anfitriona, Michael Milken, y un encuentro posterior con un grupo reducido de empresarios. Allí fue con el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.
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