Javier Milei viajará por 18a vez a Estados Unidos para participar de los festejos por el 4 de Julio

El principal aliado de Milei y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabezará los festejos por los 250 años de la adopción de la Declaración de Independencia de 1776 que marcó la separación formal del Imperio Británico. De hecho, funcionarios de la Casa Blanca impulsan la emisión de un billete de 250 dólares con el retrato del magnate republicano. Esto supondría la primera aparición de una persona viva en la moneda estadounidense en más de 150 años.

La última vez que Milei viajó a los Estados Unidos fue hace apenas tres semanas, a comienzos de mayo, cuando disertó en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken. La visita incluyó dos instancias previas: una reunión con el presidente de la institución anfitriona, Michael Milken, y un encuentro posterior con un grupo reducido de empresarios. Allí fue con el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.