Sandra Pettovello activó un aumento extraordinario de ANSES y los jubilados cobrarán $604.976 por única vez

Los nuevos montos para jubilados de Anses

A través de la Resolución 139/2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó los nuevos topes jubilatorios. El haber mínimo garantizado se estableció en la suma de $403.317,99. Al sumar el medio aguinaldo correspondiente, este sector cobrará un total de $604.976,98. Por su parte, el haber máximo vigente a partir de junio será de $2.713.948,17, escalando a $4.070.922,25 con el aguinaldo.