Qué pasa si no voto en las elecciones legislativas en Ciudad

Qué pasa si una persona no puede ir a votar el domingo en la Ciudad

Hay varios motivos aceptados por la ley para que una persona pueda justificar su ausencia en las legislativas de este 18 de mayo: por ejemplo, puede que se encuentre a más de 500 kilómetros de su lugar de votación, por lo cual tendrá que pedir una constancia en una dependencia oficial, como una comisaría.

Otra justificación válida es una situación de enfermedad o fuerza mayor, para lo cual se necesitará un certificado médico como prueba.

Si la persona trabaja en un servicio público y le toca cumplir su tarea durante los comicios, su empleador tendrá que informar de esta situación al Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires al menos 72 horas antes de la votación. O sea, a más tardar este jueves.

También quedan excusadas las personas que estén trabajando en la organización de las elecciones legislativas o que fiscalicen los votos en una mesa distinta a la que les toca para votar.

En todos los casos hay 60 días para que la persona pueda cargar los certificados en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

De cuánto es la multa por no votar en las elecciones legislativas

De no proporcionar esa justificación la persona tendrá que pagar una multa que va desde los $ 50 para los adolescentes a los $ 500 para las personas de entre 18 y 70 años.

Lo que ocurre es que la participación en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires es obligatoria para las personas de entre 18 y 70 años que tengan un domicilio porteño en su DNI. Se calcula que hay más de 2.5 millones de residentes que cumplen con esos requisitos.

En el caso de adolescentes de 16 y 17 años la participación es optativa, y otro tanto ocurre con quienes hayan pasado la barrera de los 71.

Para consultar dónde se vota se puede revisar el padrón definitivo publicado online por el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

Las multas por no ir a votar parecen menores, pero si no se abonan la persona queda registrada en infracción y por el lapso de un año no podrá hacer trámites burocráticos como pedir el pasaporte.

Tampoco podrá desempeñar funciones o aceptar un puesto en el sector público por los siguientes tres años a partir de la elección.

La única manera de evitar esas trabas es pagar la multa, que se puede consultar en el Registro de Infractores.