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Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 EN VIVO: minuto a minuto
La categoría reina del automovilismo afrontará la anteúltima carrera del campeonato en el circuito de Lusail y el argentino quiere terminar lo más alto posible.
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El cronograma del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1
Después de un intenso fin de semana en Las Vegas, la Fórmula 1 cambió de escenario y se trasladó a Medio Oriente para disputar el Gran Premio de Qatar. La actividad se desarrollará entre este viernes 27 y el domingo 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail, que recibirá la anteúltima fecha de la temporada.
Uno de los focos estará puesto en Franco Colapinto, quien buscará mantener el buen rendimiento mostrado en Estados Unidos, donde consiguió finalizar sexto.
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