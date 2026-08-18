"Era un lugar abandonado": Claudio Vidal apuntó a la corrupción tras transformar un predio en polo productivo

Asimismo, resaltó los avances en materia agrícola y ganadera, poniendo como ejemplo el plan de elaboración de pellet forrajero que desarrollan alumnos de la Escuela Agropecuaria de Gobernador Gregores.

Vidal puntualizó que la ejecución de estas propuestas respondió a la labor conjunta entre la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U., el Ministerio de Producción y el Consejo Agrario Provincial, con miras a consolidar el desarrollo agropecuario y aportar soluciones concretas a los productores.

En esa línea, ponderó la puesta en marcha de la planta de pelletizado en el territorio gregorense y el despliegue de iniciativas agrícolas en otros puntos de la provincia, como El Calafate, donde se destinaron más de 300 hectáreas al cultivo de cereales y legumbres como trigo, avena, cebada y arveja.

Producción de alimentos y cultivo hidropónico

El Gobernador ponderó además el valor de las nuevas instalaciones hidropónicas como un pilar estratégico para potenciar el abastecimiento alimentario en la provincia. En esa línea, instó a disminuir la compra de insumos a otras regiones del país y hacer valer los recursos y capacidades de los productores santacruceños.

“¿Por qué todo tiene que ser de afuera si nosotros tenemos la capacidad necesaria y la voluntad de poder producir?”, cuestionó.

Vidal indicó que cultivos como lechuga, acelga, albahaca y perejil se pueden cultivar localmente, y que la implementación de esta tecnología en diversos municipios impulsará la soberanía alimentaria, creará puestos de trabajo y reactivará la economía regional.

“Esto replicados cientos de veces en toda la provincia garantizan producción alimentaria, garantiza empleo, movimiento económico, garantiza desarrollo. Es por acá y no me voy a cansar de repetirlo”, remarcó.

"La SAU no se cierra": contundente respaldo estatal y ratificación de la continuidad productiva

Durante su locución, el mandatario renovó el compromiso del Ejecutivo provincial con Santa Cruz Puede S.A.U. y enalteció la labor diaria del personal abocado a las diferentes líneas de desarrollo. “Y a los que son parte de esta SAU, la vamos a defender. La SAU no se cierra”, afirmó de manera categórica ante el personal y los miembros de las cooperativas que asistieron al encuentro.

En otro tramo de su intervención, el Gobernador distinguió el desempeño del titular de la firma pública, Gustavo Sívori, ponderando su dedicación al frente del esquema operativo. “Gustavo, te felicito. La verdad que siempre te lo digo, qué soldado de la patria, pero qué voluntad, qué convicción. Yo sé todo lo que has peleado para defender Santa Cruz Puede”, expresó.

De igual modo, instó a los operarios a no frenar el impulso de los emprendimientos locales, remarcando que el esfuerzo laboral y el desarrollo son los pilares fundamentales para elevar la calidad de vida de los hogares santacruceños. “Esto es digno, el trabajo es digno, la producción es digna. Sigan adelante, de esta forma se saca una familia. Adelante, con futuro”, manifestó.

Proyección industrial: producción de alimento balanceado local

En otro tramo de sus anuncios, el mandatario anticipó que el predio albergará de manera inminente la edificación de una planta dedicada al alimento balanceado, iniciativa que catalogó como prioritaria para la estructura productiva del territorio.

“En unos días comienza acá, en este lugar, la obra de la construcción de la planta de alimento balanceado, que es enorme. Es la primera en su historia, alimento balanceado producido en Santa Cruz, con manos santacruceñas”, anunció.

El plan tiene como meta potenciar la ganadería regional y autoabastecer la provincia de insumos estratégicos mediante la mano de obra santacruceña.

Estrategia de desarrollo con visión a futuro

Camino a la conclusión de sus palabras, el Gobernador enfatizó que la reestructuración del modelo productivo demanda constancia, apoyo social y un proceso continuo. “Claro que va a costar. Nosotros en dos años y medio no podemos cambiar la triste realidad que ha generado más de tres décadas de política nefasta”, sostuvo.

Bajo esa premisa, hizo un llamado a la sociedad provincial a involucrarse con la agenda productiva y proyectar los avances con una perspectiva de mediano y largo alcance. “Los lugares, los países, las distintas regiones que salen adelante es con esfuerzo, con trabajo y con producción. Es por acá, por eso les pido que nos ayuden, que nos acompañen. A no claudicar, a no bajar los brazos, a no rendirse”, expresó.

Como cierre de su alocución, el mandatario provincial dejó una consigna categórica que resumió el propósito del acto: “Está prohibido rendirse. Está prohibido rendirse. Vamos a seguir adelante”.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.