Quién es Fernando Cerimedo, el exasesor de LLA que fue detenido en Bolivia
El consultor y operador político muy cercano a Javier Milei es investigado en una causa por el intento de asesinato de una activista del MAS en Bolivia.
Fernando Cerimedo fue detenido en la madrugada de este martes en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando intentaba abordar un avión de Aerolíneas Argentinas para volver a Buenos Aires. El consultor y operador político muy cercano a Javier Milei es investigado como sospechoso de estar detrás del intento de asesinato que perpetraron dos sicarios contra Nadia Beller, abogada y militante del MAS que, segpun trascendió, también habría sido su pareja.
Cerimedo es uno de los cofundadores de La Derceha Diario, un medio libertario dedicado a la propalación de Fake News y es también CEO de Numen Publicidad.
El rol de Cerimedo fue central en la campaña presidencial de Milei y estuvo al frente del ejército de trolls que opera en redes sociales para sostener las innumerables fake news de las que desde el gobierno libertario se hacen eco. Llegó a integrar la mesa chica de Milei y fue uno de los intermediarios para la entrevista que le hizo el periodista estadounidense Tucker Carlson.
El consultor participó en otras campañas presidenciales. Trabajó para Mauricio Macri durante su intento de reelección en 2019, para Jair Bolsonaro en Brasil, y patrticipó, más recientemente, de la campaña del actual presidente boliviano Rodrigo Paz.
Cerimedo fue investigado además en Brasil por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 por la que Bolsonaro recibió una condena de 27 años de prisión. “La causa es una persecución política, ideológica”, aseguró en su momento Cerimedo.
El operador de la ultraderecha iberoamericana fue identificado como miembro del “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral”, uno entre los varios que se dividieron tareas como la cooptación de militares para fines antidemocráticos, según consta en la decisión firmada por el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes.
Fue condenado por estafa y defraudación, tras haberle vendido a dos personas un mismo departamento en Mar del Plata. El fallo de 2016 lo declaró autor jurídicamente responsable de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y estafa en concurso ideal, y le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.
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