Inminente diluvio, con tormentas fuertes, vientos intensos, lluvias y granizo: qué dice la alerta del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por precipitaciones persistentes y tormentas de variada intensidad para las próximas horas.
Las condiciones meteorológicas desmejorarán de manera notable en el territorio de Entre Ríos, ya que se espera un diluvio. De acuerdo con los pronósticos oficiales, la región se prepara para recibir un importante sistema de tormentas que incluirá lluvias intermitentes, actividad eléctrica frecuente y fenómenos de variada intensidad.
El área será afectada por precipitaciones que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas de viento y caída de granizo de forma localizada. Los especialistas estiman que los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 15 y los 30 milímetros, aunque advirtieron que estos registros podrían ser superados de manera puntual en sectores específicos de la provincia.
Ante este escenario de inestabilidad, las autoridades recomiendan extremar las medidas de precaución al transitar por la vía pública, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante la posible actualización de los alertas.
El detalle de las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
A qué hora llegan las tormentas más fuertes
Según el reporte del SMN, que es un alerta amarillo, las mayores advertencias rigen para horas de la tarde. El aviso alcanza a todo el territorio del norte, centro y oeste de la provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con el sitio especializado Meteored, la ciudad de Concordia, una de las alcanzadas por la advertencia, se prepara para recibir precipitaciones desde las 15 horas y hasta las 22 inclusive.
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