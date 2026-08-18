Inminente diluvio, con tormentas fuertes, vientos intensos, lluvias y granizo: qué dice la alerta del SMN

El área será afectada por precipitaciones que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas de viento y caída de granizo de forma localizada. Los especialistas estiman que los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 15 y los 30 milímetros, aunque advirtieron que estos registros podrían ser superados de manera puntual en sectores específicos de la provincia.