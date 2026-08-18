El calvario que confesó Hayden Panettiere antes de morir: "El abuso que soporté"

En la reciente publicación de sus escritos, Panettiere decidió hacer público el sufrimiento que padeció durante los episodios de maltrato físico dentro de la pareja.

Describiendo el impacto de los ataques recibidos en la intimidad, la artista contó: “Escucho antes de sentirlo, el inconfundible sonido de una bofetada con la mano abierta. Hay una quemazón en mi mejilla, como si estuviera en llamas. Hay un zumbido en mi cabeza. Los golpes con la palma de la mano se convierten en puñetazos”.

A continuación, la autora detalló la gravedad de las lesiones sufridas y el nivel de sometimiento al que estuvo expuesta en el plano cotidiano, revelando: “Una noche me destroza la cara de tal manera que no salgo de casa durante semanas. Otro día me grita que corra lo más lejos que pueda en cinco segundos, porque necesitaré ventaja antes de que me lance el control remoto. Este es un hombre que no falla, pienso. Y no falla”.

Hacia el cierre de sus confesiones escritas, la actriz explicó los motivos emocionales que la llevaron a permanecer en ese entorno hostil pese a los episodios violentos recibidos, manifestando: “Lo que nunca les conté fue que el abuso que soporté no se sentía tan mal como la idea de estar sola”, dejando un testimonio directo sobre el impacto psicológico del vínculo que marcó sus últimos años.