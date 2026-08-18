Alejandra Monteoliva encabeza en Buenos Aires la 40° Conferencia Internacional contra el Narcotráfico
Se trata de uno de los principales foros mundiales de cooperación contra el narcotráfico organizado por la DEA de los Estados Unidos desde 1983.
En el marco del más que estrecho vínculo que el gobierno de Javier Milei mantiene con el de su par en los Estados Unidos, Donald Trump, la Argentina se convirtió este martes, por primera vez, en sede y organizador de la nueva edición, la número 40, de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC). Según explicó hoy el vocero Adrián Ravier en conferencia de prensa desde Casa Rosada, se trata de uno de los principales foros mundiales de cooperación contra el narcotráfico, organizado por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).
El encuentro, que se extenderá a lo largo de tres jornadas, comenzó hoy en la Ciudad de Buenos Aires y es encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
Ravier contó que el encuentro "convoca a altas autoridades de la DEA y de otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, junto con delegaciones de más de 180 países y alrededor de 700 participantes".
"Durante muchos años, los argentinos padecimos gobiernos que negaron el problema del narcotráfico o que directamente han sido aliados de narcodictaduras como la de Nicolás Maduro en Venezuela. Es un problema que requiere la colaboración no solo interdistrital, sino también internacional, y la Argentina está a la vanguardia de este esfuerzo en la región" siguió y advirtió que "eventos como este son parte de la sólida y duradera alianza entre los países, un compromiso que ya se tradujo en nuestra integración al Escudo de las Américas y en operativos conjuntos realizados en 2025, cuyos resultados hablan por sí solos. Más de una tonelada de cocaína incautada, miles de dosis de drogas sintéticas fuera de las calles y 35 narcotraficantes detenidos".
El foro se desarrolla bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad" y bajo un fuerte operativo de seguridad.
El IDEC fue creado por la DEA en 1983 con el objetivo de establecer una plataforma de colaboración para “fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, intercambiar inteligencia relacionada con drogas” y permitir el desarrollo de estrategias operativas conjuntas.
Sus ediciones anteriores se llevaron adelante en Grecia y en Colombia, en medio de un fuerte hermetismo por cuestiones de seguridad.
A través de un comunicado de prensa, la Embajada de Estados Unidos en la Argentina anticipó días atrás que "la conferencia de este año pone de relieve la sólida y duradera alianza entre Estados Unidos y Argentina, así como el compromiso permanente de la comunidad internacional de desarticular las redes que alimentan el narcotráfico global y amenazan la seguridad regional e internacional”.
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