Alejandra Monteoliva encabeza en Buenos Aires la 40° Conferencia Internacional contra el Narcotráfico

Alejandra Monteoliva

El IDEC fue creado por la DEA en 1983 con el objetivo de establecer una plataforma de colaboración para “fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, intercambiar inteligencia relacionada con drogas” y permitir el desarrollo de estrategias operativas conjuntas.

Sus ediciones anteriores se llevaron adelante en Grecia y en Colombia, en medio de un fuerte hermetismo por cuestiones de seguridad.

A través de un comunicado de prensa, la Embajada de Estados Unidos en la Argentina anticipó días atrás que "la conferencia de este año pone de relieve la sólida y duradera alianza entre Estados Unidos y Argentina, así como el compromiso permanente de la comunidad internacional de desarticular las redes que alimentan el narcotráfico global y amenazan la seguridad regional e internacional”.