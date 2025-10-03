Escándalo en el Banco Central: cambiaron un reglamento para que Espert cobre un premio millonario
El diputado libertario recibió 4 millones de pesos por una tesis en la que, en realidad, no podía competir. “Todo lo de Espert es trucho”, dijo Fabio Wasserman.
El nombre de José Luis Espert vuelve a quedar bajo la lupa. A la par de las acusaciones que lo señalan por supuestos lazos con el narcotráfico, ahora aparece un nuevo frente de tormenta: la cuestionada entrega del Premio de Investigación Económica “Dr. Raúl Prebisch”, que organiza todos los años el Banco Central.
La polémica no gira en torno al jurado ni a la calidad de su trabajo académico, sino a un detalle más oscuro: el reglamento original del certamen no le permitía participar, pero fue modificado justo a tiempo para abrirle la puerta.
La revelación la hizo pública el historiador Fabio Wasserman, que en redes sociales fue tajante: “Todo lo de Espert es trucho”. Según su denuncia, las bases originales del concurso solo habilitaban tesis doctorales defendidas entre 2021 y 2024. En esas condiciones, la investigación que Espert había presentado en 2020 quedaba automáticamente excluida.
Pero un mes antes del cierre, el directorio del BCRA decidió estirar los plazos hasta 2018. Esa enmienda fue decisiva: gracias a ella, el diputado libertario pudo competir y terminó quedándose con el premio mayor, valuado en 4 millones de pesos.
El argumento oficial para ese cambio fue que “había pocos inscriptos”. Sin embargo, la explicación no disipó las sospechas, porque el modo en que se comunicó la modificación fue, como mínimo, irregular. El aviso no se difundió públicamente, sino que se envió por correo electrónico a un listado reducido de apenas veinte universidades.
Y lo que agrava todavía más las dudas: cinco días antes del vencimiento del plazo, el propio Banco Central volvió a difundir las bases originales, aquellas que dejaban a Espert afuera. Desde la entidad reconocieron el error y hablaron de un “desajuste en la comunicación interna”, aunque la contradicción quedó marcada.
