Axel Kicillof sobre la media sanción al proyecto que quita subsidios al consumo de gas: "Gran error"

En ese sentido, Kicillof dijo que "pensé que el termómetro había llegado al límite de la crueldad y del abandono, pero evidentemente no", agregando que “en todo el planeta tenemos gobiernos que, ante el aumento del combustible y de la energía por el conflicto bélico en Irán, tomaron medidas. Todos menos Milei”, subrayó.

Para el mandatario bonaerense, lo que hizo el Gobierno Nacional “fue transferirle el costo a los hogares, a los tanques de nafta, al gas, a la electricidad y ahora se agrega lo de quitar las zonas frías", que implica una fuerte suba en las tarifas de gas durante el invierno para millones de familias.