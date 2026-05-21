"Habla el Presidente y es sagrado": Martín Menem rompió el silencio sobre la interna digital libertaria

La respuesta de Martín Menem a Gordo Dan por la interna libertaria

El conductor del programa redobló la apuesta al traer a la mesa las declaraciones del streamer e influyente tuitero oficialista conocido como "Gordo Dan", quien había deslizado en sus canales digitales que ciertos sectores le estaban "mintiendo" al mandatario nacional.

Menem fue categórico al defender la lucidez de Javier Milei y el valor de su propia gestión legislativa. "¿Usted cree que después de lo que dijo el Presidente... después del trabajo que hicimos en la Cámara de Diputados? Lo subestiman al Presidente, porque sería decir que está avalando a alguien que le miente", contraatacó.

Apelando a una metáfora deportiva para graficar cómo debe ordenarse la coalición de gobierno ante las disputas en las redes sociales, el diputado dejó un mensaje con tono de advertencia para el ala digital del movimiento.

"Soy de quienes creen, como bien futbolero, que si hay alguna diferencia se habla en el vestuario, porque todo esto genera todo tipo de especulaciones que no deberían haber ocurrido", concluyó Menem de manera crítica, marcando su distancia con el barro virtual de las plataformas de comunicación.