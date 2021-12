El Congreso analiza este martes el escándalo de la Gestapo antisindical

Durante el encuentro también se incorporarán a la Bicameral a los nuevos legisladores de la oposición tras el reciente recambio legislativo, como Gerardo Milman (PRO-Buenos Aires) y Miguel Bazze (UCR-Buenos Aires) por la Cámara de Diputados mientras que tres senadores de la coalición Juntos por el Cambio reemplazarán a los legisladores Oscar Castillo (Catamarca), Juan Carlos Marino (La Pampa) y Pamela Verasay (Mendoza), quienes completaron sus mandatos el 10 de diciembre pasado.

Villegas y Vidal.jpg María Eugenia Vidal y Marcelo Villegas

Con la presencia de catorce diputados y senadores, entre ellos el presidente de la Comisión Leopoldo Moreau (Frente de Todos), la Bicameral debatirá sobre el fallo emitido por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con la disidencia de Eduardo Farah, en el que consideraron que las acciones de espionaje ilegal realizadas por los espías de la AFI que se comunicaban a través del grupo de WhatsApp "Súper Mario Bros" no formaron parte de "un plan transversal a la estructura del Estado nacional" sino que correspondieron a acciones personales de esos agentes.

De acuerdo a Llorens y Bertuzzi, esos ex espías de la AFI "utilizaron sus posiciones y recursos del Estado para intentar obtener dinero por su cuenta o compartir información", lo que para ambos jueces refleja que en la acción de ese grupo de espías primaron "intereses particulares" y no "la idea de un plan transversal a la estructura del Estado", lo que en ese caso hubiera implicado la existencia de una asociación ilícita, tesis que sí suscribió Farah, presidente de la sala I de la Cámara Federal, para quien "el relato de los eventos muestra una maquinación debidamente concertada, concretamente planeada, que involucró a diferentes personas y con diversas funciones".

En la Bicameral se analizará también el rol de algunos ex funcionarios de la AFI durante la gestión Cambiemos como el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano, a quien Llorens y Bertuzzi le revocaron un procesamiento; el ex jefe de gabinete del organismo Darío Biorci, y el ex director de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, nombres que en las últimas horas volvieron a ser mencionados tras la difusión del video que registra una reunión de 2017 en la sede del Banco Provincia de La Plata en la que estaban presentes el ex ministro de Trabajo provincial, el intendente platense Julio Garro junto a Biorci y De Stefano, entre otras personas.

Durante la sesión de esta tarde se podrían evaluar presentaciones a realizar ante el Consejo de la Magistratura tras el fallo de la Cámara Federal porteña y además se analizará un presunto caso de espionaje ilegal que habría ocurrido en la ciudad de Zárate.

Consultado por la reunión de Villegas con el jefe comunal platense y ex autoridades de la AFI, Moreau señaló que el hallazgo de ese video "corrobora que quienes participaban en este plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política no eran cuentapropistas, como sostiene el fallo de Bertuzzi y Llorens" y criticó a los dos jueces al plantear que "de manera desfachatada dejaron de lado todas las pruebas de que se trata de una asociación ilícita que llevaba adelante un plan sistemático de espionaje ilegal".

"En segundo lugar -siguió Moreau-, esto corrobora la existencia de una Mesa Judicial que recorría todas estas informaciones obtenidas ilegalmente y las transformaba en causas judiciales con pruebas falsas, testigos guionados y con falsos arrepentidos".