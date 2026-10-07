El Gobierno rechazó cualquier modificación al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional

María Ibarzábal Murphy, secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia.

Tras referirse a los primeros proyectos “que intentan pasar a la fase de explotación" petrolera en el archipiélago, Ibarzábal Murphy dijo que "lo que nosotros necesitamos es que esos proyectos que se están desarrollando en Malvinas desistan".

Al mismo tiempo descartó la posibilidad de aprobar solamente el primer título del proyecto, como propusieron diputados opositores, separando lo relacionado a sanciones a empresas de lo vinculado a Defensa, Seguridad e inteligencia.

En ese sentido, la funcionaria del Poder Ejecutivo sostuvo que “separar y desvincular la cuestión Malvinas de la defensa integral de la soberanía nacional y la integridad territorial es un error conceptual".

"El proyecto no modifica ni reemplaza ningún artículo de la Ley de Seguridad Interior", aclaró la funcionaria, remarcando que "todo el proyecto de ley se encuentra sujeto a la totalidad del ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable".