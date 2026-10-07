El Gobierno rechazó cualquier modificación al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional
Durante la reunión informativa que tuvo lugar en la cámara baja, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia se opuso a la propuesta opositora de dividir la iniciativa oficialista.
Este miércoles se llevó a cabo el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto en su tercera reunión informativa sobre el proyecto de ley denominado Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno.
En su aspecto troncal, con dicha iniciativa el oficialismo busca endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas y reorganizar las áreas de Defensa, Inteligencia y Seguridad bajo un nuevo marco de "seguridad nacional".
En la nueva reunión informativa que tuvo lugar en Diputados la exposición corrió por cuenta de María Ibarzábal Murphy, secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, con quien concluye la presencia de invitados.
De manera que el próximo miércoles los diputados de La Libertad Avanza (LLA) buscarán emitir dictamen de mayoría, con la perspectiva de tratar el proyecto en el recinto en una sesión que tendría lugar una semana después, el miércoles 21.
La exposición de María Ibarzábal Murphy y los cuestionamientos de la oposición
La funcionaria nacional dijo que la iniciativa oficial está destinada a blindar los recursos estratégicos en el Atlántico Sur y planteó “es un tema que se trata lisa y llanamente de defender nuestra soberanía".
Tras referirse a los primeros proyectos “que intentan pasar a la fase de explotación" petrolera en el archipiélago, Ibarzábal Murphy dijo que "lo que nosotros necesitamos es que esos proyectos que se están desarrollando en Malvinas desistan".
Al mismo tiempo descartó la posibilidad de aprobar solamente el primer título del proyecto, como propusieron diputados opositores, separando lo relacionado a sanciones a empresas de lo vinculado a Defensa, Seguridad e inteligencia.
En ese sentido, la funcionaria del Poder Ejecutivo sostuvo que “separar y desvincular la cuestión Malvinas de la defensa integral de la soberanía nacional y la integridad territorial es un error conceptual".
"El proyecto no modifica ni reemplaza ningún artículo de la Ley de Seguridad Interior", aclaró la funcionaria, remarcando que "todo el proyecto de ley se encuentra sujeto a la totalidad del ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable".
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