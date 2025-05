Estafa $LIBRA: informe revela que familiares de Mauricio Novelli vaciaron cajas de seguridad tras lanzamiento

Así lo consigna el informe oficial en respuesta a un requerimiento del fiscal Eduardo Taiano a cargo de la investigación que apunta a movimientos de dinero tras la difusión de $LIBRA a través de la cuenta de X del presidente.

La madre de Novelli, María Alicia Rafaele y la hermana del empresario amigo de Milei, María Pia Novelli ingresaron el 17 de febrero, el primer día hábil tras la publicación del presidente, a la sucursal Martinez del Banco Galicia para dirigirse al sector de las cajas de seguridad.

IMG_9138.jpeg

El ingreso se registró poco después de que la sucursal abrió sus puertas.

Según ese informe, la madre de Novelli ingresó con un bolso “que por su forma estaría vacío”, mientras que la hermana con una mochila que estaría en las mismas condiciones, de acuerdo a lo revelado por fuentes de la investigación.

El informe consigna una secuencia de fotos que muestra, desde el momento en que ingresan al banco a las 10 y 40 al sector de las cajas y sus movimientos. No se registró lo que ocurrió dentro del cuarto reservado donde por razones de confidencialidad no hay cámaras. Allí no se puede filmar.

Bolsos “más abultados”

El documento consigna textual que “a las 11:03:08 se visualiza a las Sras. en cuestión salir de la sucursal, notándose tanto el bolso de mano como la mochila que utilizaron al momento de ingresar, aparentemente más abultados”, según las fuentes de la investigación.

También hay un soporte óptico con la edición de los videos de carácter reservado que fue remitido al fiscal en el que se pueden ver los movimientos de las mujeres en la entidad bancaria.

Los sospechosos accesos a la caja de seguridad forman parte del expediente, y son evaluados con atención luego de este informe.

Esas cajas habían sido allanadas con resultado negativo.

Activos congelados

En tanto, la causa a cargo de la jueza María Servini delegada en el fiscal Taiano apunta al patrimonio de los imputados, entre ellos al propio Presidente.

Por lo pronto, dispuso una “prohibición de innovar” por 90 días sobre los bienes y activos financieros de Novelli, su madre y hermana, Manuel Terrones Godoy y ex asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales.

La magistrada dispuso que se le comunique la decisión al Banco Central. La medida también se notifica al Registro de la Propiedad Inmueble , al Registro de la Propiedad Automotor, a la Comisión Nacional de Valores y también a la Inspección General de Justicia.