Esteban Bullrich manifestó su deseo de presentarse como candidato a presidente en 2027: "Quiero unir a los argentinos"
El ex senador nacional, Esteban Bullrich, advirtió que no le gusta lo que ve en el mundo y en la Argentina y consideró que es capaz de "unir a los argentinos". "Esa es mi misión", señaló.
El ex senador y ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, aseguró que tiene intenciones de presentarse como candidato a presidente en 2027. “Creo que, aunque pierda, puedo unir a los argentinos; esa es mi misión”, dijo Bullrich el lunes por la noche en diálogo con Carlos Pagni. Y advirtió que "la Argentina no necesita héroes de bronce, líderes infalibles ni iluminados que prometan salvaciones instantáneas. La Argentina necesita almas grandes, hombres y mujeres que acepten la humildad como cimiento, el diálogo como método, la verdad como disciplina, la cercanía como estilo, la compasión como fuerza política y la reconciliación como horizonte”.
Bullrich, quien padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que destruye las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, recordó que, al dejar su banca en la Cámara alta precisamente tras ser diagnosticado y dejar la función pública para dedicar todas sus energías a luchar contra la enfermedad, renunció “a los honores pero no a la lucha” y sostuvo que esa tarea sigue orientada a “dejar un mejor país” para sus hijos.
Sin embargo, más allá de su voluntad, Bullrich aclaró que su familia definirá si es posible cumplir con este objetivo. “Obvio que María Eugenia (Sequeiros) y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar”, insistió.
“Hace tiempo que solo puedo mover mis ojos y los ojos son la puerta del alma. Por eso, la campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos", indicó. Y agregó que “cuando uno siente tanto que encontró su misión, no le puede escapar”.
“No sé cuánto tiempo me queda pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe”, reza una frase que compartió el exsenador, que explicó que forma parte de otro libro de su autoría que aún no está publicado.
Bullrich aseguró además que no le gusta lo que ve en el mundo ni en el país. “Nuestro país tiene heridas antiguas que no se cierran con discursos ni con decretos, se cierran con almas que se entregan, con corazones que perdonan, con espíritus que dialogan, con líderes que sirven”, aseguró Bullrich. Y continuó: “Esa es la misión que siento para mí, la que siento para mis hijos, la que siento para cada argentino que cree que todavía es posible construir un país más justo, más fraterno y más humano”.
El ex senador presentó el libro "Una Nueva Buenos Aires, para renovar el pacto de unión nacional", que escribió junto a Jorge Colina y Enrique Morad. Según explicaron, el libro surgió a partir de la experiencia vivida en la campaña de 2017, en la que Bullrich buscaba alcanzar una banca en el Senado. “Cuando recorrí la provincia como candidato a senador, descubrí, con una claridad casi dolorosa, que Buenos Aires no era lo que muchos imaginaban desde lejos”, señaló.
