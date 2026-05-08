Marcha Federal Universitaria: el Gobierno pidió que "prime la sensatez y el sentido común"
Lo hizo Manuel Adorni, luego de apuntar a la UBA por querer “apropiarse el crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios".
Como se sabe, el próximo martes se llevará a cabo una nueva Marcha Federal Universitaria y el Gobierno acusó recibo del impacto que tendrá esa movilización que se prevé multitudinaria, rechazando los argumentos que sus convocantes anunciaron para convocarla, especialmente en lo que respecta al presupuesto universitario.
Fue Manuel Adorni quien este viernes pidió que “prime la sensatez y el sentido común” a pocos días de la marcha al sostener que el Poder Ejecutivo cumple con la ejecución del presupuesto universitario, volviendo a criticar a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el desfinanciamiento de los hospitales, luego de que la Justicia concediera un recurso extraordinario presentado por el Gobierno en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
El jefe de Gabinete aseguró que esa norma "nació suspendida en su ejecución" hasta que los legisladores que la sancionaron "determinen en el Congreso las fuentes de su financiamiento" porque “esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal”.
"Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades y hasta han dicho que queríamos cerrarlas”, explicó, señalando que “el Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento”.
Luego de afirmar que este año “la partida destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos", dijo que los pagos “se realizan en forma mensual”, al tiempo que calificó como “falsa” la denuncia de la UBA respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios.
En ese sentido, señaló que “el Gobierno transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el Presupuesto 2026, que contempla la función salud tanto para gastos en funcionamiento como para gastos en personal”.
“Lo que la UBA reclama es una partida adicional de 75.371 millones de pesos, que equivale al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país", planteó, advirtiendo que “una sola universidad pretende apropiarse el crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales".
Finalmente, y con respecto a la movilización a realizarse el 12 de mayo, Adorni pidió “que prime la sensatez y el sentido común y la sensatez", aseverando que la gestión anarcocapitalista considera a la educación y a la salud como “derechos fundamentales, inalienables y universales”.
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