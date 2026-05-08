Marcha Federal Universitaria: el Gobierno pidió que "prime la sensatez y el sentido común"

Luego de afirmar que este año “la partida destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos", dijo que los pagos “se realizan en forma mensual”, al tiempo que calificó como “falsa” la denuncia de la UBA respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios.

En ese sentido, señaló que “el Gobierno transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el Presupuesto 2026, que contempla la función salud tanto para gastos en funcionamiento como para gastos en personal”.

“Lo que la UBA reclama es una partida adicional de 75.371 millones de pesos, que equivale al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país", planteó, advirtiendo que “una sola universidad pretende apropiarse el crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales".

Finalmente, y con respecto a la movilización a realizarse el 12 de mayo, Adorni pidió “que prime la sensatez y el sentido común y la sensatez", aseverando que la gestión anarcocapitalista considera a la educación y a la salud como “derechos fundamentales, inalienables y universales”.