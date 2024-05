"Cómo cambiaste Pelado", la frase que todos piensan y que le dijeron a Esteban Trebucq

Tras esta afirmación de Belliboni, el periodista le preguntá si está a favor o en contra de la reforma laboral que impulsa la gestión libertaria a través de la Ley Bases, ante lo cual el dirigente respondió: "Estoy totalmente en contra, pero no me cambiés el tema", señaló, visiblemente ofuscado. "Por supuesto que la reforma laboral no va a crear ni un puesto de trabajo, al revés, va a eliminar puestos de trabajo", sumó.

En medio de sucesivas interrupciones de Trebucq por su insistencia con ese tema, Belliboni no dudó en decir: "Pero, pelado... ¡qué bravo que sos! A Milei no lo interrumpís así, lo dejás hablar, lo dejás hablar...", manifestó.

"Sí lo interrumpo, pero ¿sabés cuál es la diferencia? A Milei lo votaron 14 millones de habitantes", indicó el periodista partidario de La Nación+, lo que recibió un fuerte contrapunto del referente del Polo Obrero: "¿Y qué tiene que ver? A mí me interrumpís cada cinco minutos y no por eso no lo podés interrumpir a él. A ver, vos tenés que respetar al entrevistado, sea el presidente de la Nación... me estás entrevistando vos a mí".

belliboni trebuq

"Pero a vos te pregunto una cosa y me respondés otra", se defendió Trebucq. "¡No! Pelado me llama la atención cómo has cambiado, antes nos peleábamos, pero ahora estás cada vez más oficialista y es insoportable", disparó Belliboni, mientras el periodista aseguraba que fue "siempre igual".