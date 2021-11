Increíble: candidato a diputado nacional por Formosa no conoce la provincia

Según relataron testigos, paraban “porque estaban perdidos y dando vueltas en el mismo lugar, salieron a las 6 de la mañana de Juárez y llegaron a Mosconi a las 12,00 horas”.

image.png

Mientras que el dueño del comedor La Estrella en Mosconi aseguró: “Pararon para pedir agua y un lugar donde cargar sus celulares, porque no tenían GPS”.

Al no contar con un guía, ya que el correntino Carbajal y ninguno de sus “asesores” conocen los caminos del oeste formoseño, recomendamos al candidato compre un manual de cuarto grado, que usan los alumnos para estudiar los caminos y la geografía provincial.

Finalmente el foráneo candidato, se volvió a Ingeniero Juárez sin pena ni gloria; en un paraje hasta le cortaron el acceso para que no ingrese, ya nadie soporta sus discursos llenos de demagogia, no logra juntar más de 25 personas por reunión, con el único discurso que tiene “El cambio comienza en el 2023, ahora no le voy a solucionar los problemas a nadie”.

image.png

Quedará en la historia política de Formosa lo que sucedió ayer con Fernando Carbajal; la oposición formoseña nunca antes tuvo un candidato que no conozca su propia tierra, sumado a que está enemistados con los “jefes” Naidenoff y Buryaile, por lo que todos los dirigentes de segunda línea hacen lo imposible para que a Carbajal le vaya mal; además tiene como jefe de campaña a Carlos Lee, quien de política no sabe nada y mucho menos los caminos del oeste provincial.