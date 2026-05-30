El Gobierno pidió a sus legisladores que no vayan al Mundial 2026: por qué
Este junio es un mes clave para el oficialismo: quiere llevar al Congreso un variado menú de iniciativas para retomar el debate parlamentario.
Desde Casa Rosada pidieron a los legisladores oficialistas que se concentren en llevar adelante las “prioridades” que tiene el Gobierno en el Senado y eviten viajar para presenciar el Mundial que se disputará en pocos días en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.
Es que fueron varios los senadores y diputados libertarios que deslizaron por lo bajo esa posibilidad y en el Ejecutivo quieren una segunda sesión durante junio, cuando el Mundial ya estará en curso, con el objetivo de recuperar la iniciativa política. Y es que, la Cámara alta le permite a Javier Milei continuar con sus políticas de ajuste y, por otro lado, lo ayuda a superar el impasse en el que se encuentra debido a los escándalos judiciales y mediáticos de sus funcionarios.
En principio, el Senado sesionará el 4 de junio para tratar los pliegos judiciales, el pago a dos fondos buitres y el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” que desvela a los anarcocapitalistas.
Y para una siguiente, que tendría que producirse no después de la segunda quincena del mes entrante, están en juego dos proyectos que ya cuentan con media sanción: la llamada “Ley Hojarasca” y la reducción del Régimen de Zonas Frías, para los cual hay negociaciones en curso para destrabar algunos votos de dubitativos.
Otros proyectos que el Gobierno impulsa y tiene urgencia para que el Congreso trate son la reforma electoral, que implica la eliminación o, como mínimo, la suspensión de las PASO, y el denominado “Súper RIGI”. También la reforma a la ley de etiquetado frontal y una nueva norma contra la ludopatía.
Ante semejante combo de iniciativas, algunas fuentes de Casa de Gobierno indicaron que a los legisladores se les ordenó que, eventualmente, ni siquiera miren los partidos mundialistas por televisión, lo que contrarió a más de uno.
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