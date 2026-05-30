El Gobierno pidió a sus legisladores que no vayan al Mundial 2026: por qué

Otros proyectos que el Gobierno impulsa y tiene urgencia para que el Congreso trate son la reforma electoral, que implica la eliminación o, como mínimo, la suspensión de las PASO, y el denominado “Súper RIGI”. También la reforma a la ley de etiquetado frontal y una nueva norma contra la ludopatía.

Ante semejante combo de iniciativas, algunas fuentes de Casa de Gobierno indicaron que a los legisladores se les ordenó que, eventualmente, ni siquiera miren los partidos mundialistas por televisión, lo que contrarió a más de uno.