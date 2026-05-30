Adolfo Pérez Esquivel convoca a un ayuno en Plaza de Mayo en contra de Javier Milei

En otras declaraciones públicas que hizo durante este año, el Premio Nobel volvió a arremeter contra Milei, a quien definió como “un sirviente del imperio norteamericano”, y sostuvo que “no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina”.

La jornada de ayuno y oración convocada por Pérez Esquivel y la Mesa Ecuménica por la democracia, la vida y el bien común se realizará en Plaza de Mayo y se replicará en distintas plazas centrales del interior del país, con una duración de ocho días, desde el martes 2 hasta el 9 de junio, bajo la consigna de "construir paz con justicia social y justicia ambiental".