Todavía sin los votos asegurados, Martín Menem convocó a comisiones para tratar el "Súper RIGI"
El Gobierno acelera el tratamiento legislativo de una serie de proyectos entre los que están el régimen de importantes incentivos a industrias como la IA.
El denominado "Súper RIGI" pretende sea debatido y votado en el Congreso durante las próximas semanas, en el marco de un frondoso menú de opciones que enviará al Parlamento y que hará que Martín Menem nuevamente presida sesiones calientes en Diputados.
En ese menú aparecen la reforma electoral, que implica la eliminación o, como mínimo, la suspensión de las PASO; la llamada “Ley Hojarasca”; la reducción del Régimen de Zonas Frías que ya cuenta con media sanción, y el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, entre otras iniciativas para las cuales ya hay en curso intensas negociaciones con bloques aliados.
Cuándo se debatirá el "Súper RIGI"
En cuanto al “Aúper RIGI” tan propagandeado por el oficialismo, ya tiene convocatoria a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados: será para el próximo miércoles desde las 15, cuando concurrirán los integrantes de Presupuesto y Hacienda e Industria, Ciencia, Tecnología e Innovación.
En ese plenario convocado formalmente por Martín Menem se escuchará a funcionarios del Ministerio de Economía y se cruzarán opiniones sobre el proyecto libertario que crea un régimen de incentivos destinado a atraer inversiones de al menos US$1.000 millones en industrias poco o nada desarrolladas en nuestro país.
El debate puede que sea álgido, ya que La Libertad Avanza (LLA) aun no cuenta con los votos asegurados, pero quiere acelerar el debate a fin de poder convocar a una sesión más durante el mes del Mundial.
Qué es el llamado “Súper RIGI” que presidirá Martín Menem en sesión en Diputados
El llamado “súper RIGI”, ideado por el ministro Luis Caputo, es una extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que propone otorgar beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios aún más agresivos para atraer desembolsos mayores a los US$1.000 millones en nuevas industrias estratégicas.
Con esa iniciativa se pretende atraer proyectos de inversión de gran escala en actividades económicas que hoy no existen o tienen un desarrollo experimental en la Argentina, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital.
Entre los principales incentivos tributarios aparecen:
- Impuesto a las Ganancias: reduce la alícuota al 15%, por debajo del 25% establecido en el RIGI tradicional.
- Exportaciones: exención total e inmediata de derechos de exportación (retenciones).
- Importaciones: exención de aranceles para el ingreso de bienes necesarios para la puesta en marcha de los proyectos.
- Estabilidad: garantía de estabilidad normativa, tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años.
- Litigios: habilita el arbitraje internacional en tribunales como el CIADI para resolver disputas legales.
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