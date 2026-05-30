Todavía sin los votos asegurados, Martín Menem convocó a comisiones para tratar el "Súper RIGI"

Qué es el llamado “Súper RIGI” que presidirá Martín Menem en sesión en Diputados

luis caputo super rigi Ministro Luis Caputo, principal impulsor de los RIGI.

El llamado “súper RIGI”, ideado por el ministro Luis Caputo, es una extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que propone otorgar beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios aún más agresivos para atraer desembolsos mayores a los US$1.000 millones en nuevas industrias estratégicas.

Con esa iniciativa se pretende atraer proyectos de inversión de gran escala en actividades económicas que hoy no existen o tienen un desarrollo experimental en la Argentina, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital.

Entre los principales incentivos tributarios aparecen:

Impuesto a las Ganancias: reduce la alícuota al 15%, por debajo del 25% establecido en el RIGI tradicional.

reduce la alícuota al 15%, por debajo del 25% establecido en el RIGI tradicional. Exportaciones: exención total e inmediata de derechos de exportación (retenciones).

exención total e inmediata de derechos de exportación (retenciones). Importaciones: exención de aranceles para el ingreso de bienes necesarios para la puesta en marcha de los proyectos.

exención de aranceles para el ingreso de bienes necesarios para la puesta en marcha de los proyectos. Estabilidad: garantía de estabilidad normativa, tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años.

garantía de estabilidad normativa, tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años. Litigios: habilita el arbitraje internacional en tribunales como el CIADI para resolver disputas legales.