Grave tuit de Fran Fijap, uno de los influencers de Javier Milei: "Dinamitar el Congreso"

Esta gravísima aseveración, que no hace más que sumar a la violencia institucional que ejerce la gestión libertaria, recibió todo tipo de comentarios: "¡Eso es democracia estupido gordo papón! ¡Ustedes no saben de eso!"; "Pasó Nicolás Maduro y dijo ''che no da'"; "Es el sueño húmedo de un tirano"; fueron sólo algunos de los mensajes que le dejaron al troll libertario, fustigando su declaración escrita.