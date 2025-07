Manuel Adorni respondió a una nota de minutouno.com: "No eché a ningún periodista, solo le pedí que se retire"

Entre los contenidos que analizó, estuvo una nota de minutouno.com sobre un episodio protagonizado por Adorni, en vivo, en una de sus últimas conferencias de prensa: de forma aireada, le recriminó a uno de los periodistas presentes en la sala que estaba hablando por celular mientras él brindaba su discurso.

Según se observó en vivo, mientras brindaba detalles de sus anuncios, el vocero se enojó con uno de los cronistas presentes. "Te ruego por favor que si vas a hablar por teléfono lo hagas afuera de la sala de conferencias, porque la verdad es que es bastante molesto estar hablando con alguien que está hablando por celular. Asique te pido por favor que te retires. Muchísimas gracias por tu generosidad", expresó, visiblemente molesto.

"Manuel Adorni se peleó en vivo con un periodista y lo echó de la conferencia: 'Te pido que te retires'", tituló minutouno.com la nota que compartía el momento en cuestión.

Lo cierto es que el funcionario tildó de "fake news" la noticia de este medio, ya que desmintió haberse peleado con el trabajador de prensa. Y también negó haberlo echado, aunque sí reconoció que le pidió que se retirara. ¿Quizás el periodista tenía entonces la opción de no salir de la sala de prensa?

"No me peleé con nadie. Estaba dando una conferencia de prensa, y posiblemente quienes hacen esta fake news no les importe. Pero se incumplió con reglas de convivencias básicas como no atender una llamada y lo consideré una falta de respeto, y le pedí que se retire. Lo invité a retirarse. De hecho, está prohibido volver a la sala, pero pudo volver a entrar, cosa que no debí haber permitido", argumentó el vocero.

En lo que entonces pareció una sutileza del lenguaje, insistió Adorni: "No me peleé con nadie y no eché a nadie de ningún lado, simplemente le pedí que se retire".

Y si bien también reiteró que no hubo "pelea", en lo que de mínima pareció un enojo o un reto, el vocero luego dijo: "No es atinado. Es una pelea histórica con los periodistas, porque me hacen ruidos, me vuelven loco. Algunos más que otros. Es una cuestión de respeto".

