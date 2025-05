Gualeguaychú: un concejal radical chocó borracho y el intendente pidió su renuncia

Según se excusó el edil en diálogo con distintos medios locales, había estado festejando su cumpleaños con amigos, que lo dejaron en su casa, pero lo llamó su pareja diciéndole que se sentía descompuesta y decidió ir en su auto hacia la casa de ella para llegar más rápido.

Según la versión de Lesik, él tenía paso, dado que circulaba por la mano derecha, y fue el otro conductor el que no frenó: “Tal vez la confianza de tener el paso me llevó a no ver que venía otra persona”, relató.

“Me hago responsable de todo. Fue un error haber salido con el vehículo. Tengo mucho enojo y vergüenza. Lo único que me nace es pedir disculpas a los vecinos”, expresó.

Según informaron desde la Dirección de Tránsito del municipio de Gualeguaychú, “se comprobó que iba tras el volante con una graduación de 1,87 gramos de alcohol en sangre, por lo que se realizó la retención de la Licencia de Conducir y del vehículo”. Motivo por el cual, además, deberá pagar una multa por alcoholemia, que va desde los 100 a los 1.000 litros de combustible, el costo de acarreo del vehículo y los gastos de reparación del otro auto, esto último por decisión de Lesik.

El intendente de Gualeguaychú pidió su renuncia y hay polémica

Pero las consecuencias del grave hecho no terminaron ahí para el concejal radical, ya que al conocerse la noticia, el jefe Comunal Mauricio Davico solicitó su expulsión del Concejo Deliberante.

“La ciudadanía votó a un concejal para que dé el ejemplo, no para que ponga en riesgo a sus familias y al resto de la comunidad. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Hay que hacerse cargo de los hechos y todo tiene consecuencias. Nos votaron para que los cuidemos y es nuestra obligación preservar el derecho a la vida de todos”, manifestó el intendente a través de un comunicado.

E indicó: “Se ratifica que este hecho no representa ni compromete los valores ni el accionar de la actual gestión de gobierno”.

Al ser consultado por esta decisión, Maximiliano Lesik dijo: “Me sorprendió. Debo marcar una diferencia. El compromiso que tengo con mi tarea legislativa es muy grande. Mi rol de concejal lo llevo al 100%. Trabajo muchísimo para los vecinos. No me pasó con un vehículo oficial ni saliendo de un evento público”.

"Ante un mismo episodio el intendente reaccionó con distintas posturas”, aseveró, haciendo referencia a un escándalo que habría involucrado a un alto funcionario del gabinete municipal conduciendo, ebrio, vehículos oficiales. Se cree que la dimisión del radical le conviene al jefe comunal porque en su lugar ingresaría alguien de su riñón, llamado Raymundo Legaria, que actualmente se desempeña como secretario de Deportes.