Habló el jubilado al que la Policía de Patricia Bullrich le quebró un brazo: "Me tiraron como un misil"
Como todos los miércoles, la policía al mando de Patricia Bullrich reprimió con una desproporcionada violencia a los jubilados que reclaman, semana a semana, una mejora en sus haberes tras el feroz ajuste que les aplicó el gobierno de Javier Milei.
La policía al mando de la ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora de la Nación en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, Patricia Bullrich, volvió a reprimir el miércoles con inusitada violencia la protesta de los jubilados y pensionados que reclaman una mejora en sus haberes y dejar de ser el blanco central de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.
En la nueva avanzada represiva de Bullrich, tres efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) tomaron al mismo tiempo a un jubilado y lo lanzaron con violencia contra el cordón de la vereda. Como consecuencia del feroz accionar policial el hombre sufrió una fractura y deberá ser sometido a una intervención quirúrgica.
"Me tiró la policía, yo venía por la calle, al costado, y me agarraron entre dos o tres, la verdad no se bien entre cuántos, me agarraron del hombro, del cinto, no se de dónde y me tiraron como un misil, volé como un misil", contó Ramón, más conocido como "el Tigre" yque debió ser atendido en el Hospital Ramos Mejía por las heridas que le provocaron los efectivos policiales.
Y siguió: "me dijeron que me tienen que operar, tengo una fractura a esta altura, no se si es el hombro o más abajo ,pero bueno estoy fracturado".
El hombre adelantó además que demandará a sus agresores y llamó la atención sobre lo que cada miércoles queda al desnudo: "se han ensañado con los viejos".
La represión de Patricia Bullrich
Según el testimonio de Mónica, una de las mujeres que participaba ayer de la marcha de jubilados, Ramón "estaba caminando y, de repente, lo empujó la Policía y se cayó. Ahora está internado y lo tienen que operar".
"En estos momentos no sé más que eso, fue acompañado por otros compañeros nuestros, pero bueno. No sé cómo está. Sé que está atendido en el hospital, pero estoy segura de que fue la Policía la que lo empujó. Se cayó y se fracturó porque lo empujaron", contó ayer la mujer.
Y expresó su indignación: "Da bronca, mucha bronca, porque no estamos haciendo nada, no nos merecemos que nos traten de esta forma. Esto es algo que nuestra generación ya vivió con mucha violencia en otras décadas y no pensábamos que fuésemos a volver a vivir esto".
Este episodio se suma a otros de suma gravedad, también en el marco de la habitual marcha de jubilados de los miércoles. Uno de ellos fue el caso de Pablo Grillo, el fotógrafo independiente que recibió el 12 de marzo pasado un impacto en la cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno, y que lo tuvo al borde de la muerte. Siete meses después del ataque, Grillo sigue siendo sometido a recurrentes intervenciones quirúrgicas mientras sigue un lento proceso de rehabilitación.
Otro episodio de alta tensión fue el de Beatriz Bianco, una jubilada de 87 años que fue agredida por la policía, sufriendo una caída y traumatismo craneano, siendo atendida en el Hospital Argerich.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario