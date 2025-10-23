Habló el jubilado al que la Policía de Patricia Bullrich le quebró un brazo: "Me tiraron como un misil"

La represión de Patricia Bullrich

Según el testimonio de Mónica, una de las mujeres que participaba ayer de la marcha de jubilados, Ramón "estaba caminando y, de repente, lo empujó la Policía y se cayó. Ahora está internado y lo tienen que operar".

"En estos momentos no sé más que eso, fue acompañado por otros compañeros nuestros, pero bueno. No sé cómo está. Sé que está atendido en el hospital, pero estoy segura de que fue la Policía la que lo empujó. Se cayó y se fracturó porque lo empujaron", contó ayer la mujer.

Y expresó su indignación: "Da bronca, mucha bronca, porque no estamos haciendo nada, no nos merecemos que nos traten de esta forma. Esto es algo que nuestra generación ya vivió con mucha violencia en otras décadas y no pensábamos que fuésemos a volver a vivir esto".

Este episodio se suma a otros de suma gravedad, también en el marco de la habitual marcha de jubilados de los miércoles. Uno de ellos fue el caso de Pablo Grillo, el fotógrafo independiente que recibió el 12 de marzo pasado un impacto en la cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno, y que lo tuvo al borde de la muerte. Siete meses después del ataque, Grillo sigue siendo sometido a recurrentes intervenciones quirúrgicas mientras sigue un lento proceso de rehabilitación.

Otro episodio de alta tensión fue el de Beatriz Bianco, una jubilada de 87 años que fue agredida por la policía, sufriendo una caída y traumatismo craneano, siendo atendida en el Hospital Argerich.