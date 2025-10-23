Quién es Pablo Quirno, el economista que reemplazará a Gerardo Werthein en Cancillería

Tras la renuncia de Gerardo Werthein, con efecto a partir del lunes 27 de octubre de 2025, el Gobierno anunció de forma oficial que Quirno fue designado para ocupar el puesto en la Cancillería.

Según el comunicado, el presidente Milei busca con este nombramiento “profundizar el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión”, en la segunda etapa de su mandato.

Quirno, considerado un hombre de extrema confianza de Caputo, ya estaba involucrado en negociaciones internacionales, por ejemplo, con inversores extranjeros y en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

"El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos", indicó el Gobierno en el comunicado.

Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente @JMilei por la confianza y al Ministro @LuisCaputoAR por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!

— Pablo Quirno (@pabloquirno) October 23, 2025