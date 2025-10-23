Quién es Pablo Quirno, el economista que reemplazará a Gerardo Werthein en Cancillería
El hasta ahora secretario de Finanzas y mano derecha de Luis Caputo fue designado para estar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, fue designado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien ayer presentó su renuncia. El cambio fue confirmado por el Gobierno de Javier Milei a través de un comunicado.
Quirno es Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. En cuanto a su experiencia laboral, tiene una larga trayectoria en el sector financiero internacional y privado: se desempeñó como director para América Latina del banco J.P. Morgan de Nueva York, donde formó parte del Comité de Gerenciamiento Regional de esa entidad.
Su ingreso a la función pública se produjo en febrero de 2016, cuando fue designado Coordinador General de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas por el entonces ministro AlfonsoPratGay.
Al año siguiente, en enero de 2017, pasó a ocupar el rol de jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, liderado por Luis Caputo, desde donde participó de negociaciones clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e impulsó la iniciativa de Participación Público-Privada (PPP). En 2018 asumió como director del Banco Central, pero ocupó el cargo solo por tres meses.
En 2023, ya bajo el gobierno de Milei, Quirno fue designado como Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía.
Tras la renuncia de Gerardo Werthein, con efecto a partir del lunes 27 de octubre de 2025, el Gobierno anunció de forma oficial que Quirno fue designado para ocupar el puesto en la Cancillería.
Según el comunicado, el presidente Milei busca con este nombramiento “profundizar el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión”, en la segunda etapa de su mandato.
Quirno, considerado un hombre de extrema confianza de Caputo, ya estaba involucrado en negociaciones internacionales, por ejemplo, con inversores extranjeros y en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales.
"El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos", indicó el Gobierno en el comunicado.
