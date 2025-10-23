Inusuales movimientos en la terraza de la Casa Rosada: ¿qué pasó?

Cambios en el Gobierno

Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, reemplazará a Gerardo Werthein como Canciller tras confirmarse este jueves su salida del gobierno de Javier Milei, confirmó hoy Ámbito de fuentes oficiales. Quirno, mantiene una gran relación con el actual ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. De hecho es conocido como la mano derecha de Caputo y su fortaleza son los temas financieros.

Su relación es de larga data y el flamante Canciller fue jefe de asesores de Caputo cuando el ahora ministro libertario comandó el Ministerio de Finanzas en los años 2017 y 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. Posteriormente, cuando Caputo pasó al Banco Central de la República Argentina (BCRA), Quirno lo acompañó como director de la autoridad monetaria.

En un comunicado oficial, la Oficina Presidencial de la República Argentina detalló: "El nuevo Canciller será Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino".