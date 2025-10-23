Inusuales movimientos en la terraza de la Casa Rosada: ¿qué pasó?
La extraña situación llamó la atención este jueves a los transeúntes y desató varias hipótesis en las redes sociales.
A días de las elecciones, en plena escalada del dólar y en medio de cambios en el Gabinete de Javier Milei, hubo extraños movimientos en la terraza de la Casa Rosada, que llamaron la atención de los transeúntes y en las redes sociales.
El periodista Jon Heguier fue quien grabó un video en donde se observa a dos personas en el techo de la Casa de Gobierno, incluso bastante cerca de las barandas.
La situación, que de momento no fue explicada de forma oficial, pero posiblemente se tratara de algún trabajo de mantenimiento, generó todo tipo de especulaciones en las redes sociales, además de despertar interés entre quienes pasaban caminando por las inmediaciones.
"Están reforzando el techo para que esta vez pueda aterrizar el helicóptero", dijo un usuario, mientras que otro insistió con la hipótesis de que "están reacondicionando el helipuerto". Otro, bromeó: "No les agarra América 2 y están moviendo la antena".
Cambios en el Gobierno
Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, reemplazará a Gerardo Werthein como Canciller tras confirmarse este jueves su salida del gobierno de Javier Milei, confirmó hoy Ámbito de fuentes oficiales. Quirno, mantiene una gran relación con el actual ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. De hecho es conocido como la mano derecha de Caputo y su fortaleza son los temas financieros.
Su relación es de larga data y el flamante Canciller fue jefe de asesores de Caputo cuando el ahora ministro libertario comandó el Ministerio de Finanzas en los años 2017 y 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. Posteriormente, cuando Caputo pasó al Banco Central de la República Argentina (BCRA), Quirno lo acompañó como director de la autoridad monetaria.
En un comunicado oficial, la Oficina Presidencial de la República Argentina detalló: "El nuevo Canciller será Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino".
