Marcha de jubilados en el Congreso: hay incidentes entre la policía y manifestantes
Efectivos de la fuerza policial empujaron y golpearon a personas mayores que reclamaban aumentos jubilatorios, generando un fuerte repudio público a días de las elecciones.
Este miércoles por la tarde, la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la gestión de Patricia Bullrich, volvió a protagonizar incidentes mientras jubilados y jubiladas se manifestaban pacíficamente en los alrededores del Congreso de la Nación. Los adultos mayores marchaban sobre la avenida Rivadavia reclamando mejoras en las jubilaciones y pensiones cuando los efectivos comenzaron a empujar y golpear a los manifestantes, generando conmoción entre los presentes y periodistas en el lugar.
Durante la protesta, los manifestantes realizaban cánticos y recorrían la vereda del Congreso, respetando los protocolos de seguridad indicados por la propia fuerza. Sin embargo, la Policía formó un amplio cordón de seguridad e incluso desplegó camiones hidrantes para cercar a los jubilados contra las rejas del edificio.
“¡Jubilados, carajo! ¡Jubilados, carajo!”, se escuchaba entre los gritos de indignación tras los primeros empujones y golpes a los adultos mayores. Los periodistas presentes manifestaron su sorpresa y crítica ante la situación.
“Son jubilados los que estamos viendo, ¿a ustedes les parece que tienen mucha resistencia? ¿Hay resistencia, hay violencia? ¡Están reclamando, es una barbaridad! Chicos... Miremos el público de la marcha, ¡son adultos mayores!”, expresó una reportera. Otro colega agregó: “No nos parece como están manejando esto... Parece una cosa increíble lo que están haciendo, aparte venían por la vereda y no por la calle”.
Los manifestantes también exhibieron carteles y cantaron consignas como: “Fuera Milei, que nuestra bandera sea libre y soberana”, “Milei vende Patria” y “Si no querés quedar pegado, no votes al colorado ni al pelado”, denunciando la falta de atención a sus reclamos y manifestando su rechazo a la gestión económica actual.
Además, voluntarios presentes se encargaron de asistir a los jubilados lastimados durante la represión, brindando primeros auxilios en el lugar. La situación generó un amplio repudio público y mediático, mientras se intensifica la tensión social a pocos días de las elecciones legislativas, marcando nuevamente la controversia sobre el accionar frente a manifestaciones pacíficas de personas mayores.
Nota en desarrollo...
