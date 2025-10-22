Marcha de jubilados en el Congreso: hay incidentes entre la policía y manifestantes

Este miércoles por la tarde, la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la gestión de Patricia Bullrich, volvió a protagonizar incidentes mientras jubilados y jubiladas se manifestaban pacíficamente en los alrededores del Congreso de la Nación. Los adultos mayores marchaban sobre la avenida Rivadavia reclamando mejoras en las jubilaciones y pensiones cuando los efectivos comenzaron a empujar y golpear a los manifestantes, generando conmoción entre los presentes y periodistas en el lugar.