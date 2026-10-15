Hasta diputados nacionales sufrieron los efectos de la represión en el Congreso

Los recipientes poseen una apertura concéntrica en una de sus bases por donde se libera de forma continua una densa columna de humo químico y agente irritante, y en algunos cartuchos se observan deformaciones en los extremos producto del impacto al ser lanzados o al rebotar contra el asfalto.

Vale recordar en ese sentido el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 durante una manifestación en las inmediaciones del Congreso de la Nación, siendo gravemente herido por el impacto directo de uno de esos cartuchos de gas lacrimógeno que la policía volvió a lanzar este jueves.