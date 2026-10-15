Hasta diputados nacionales sufrieron los efectos de la represión en el Congreso
Agustina Propato, Carlos Castagneto y Cecilia Moreau, quien se descompuso debido a los efectos de los gases lacrimógenos, sufrieron los efectos represivos.
En el marco de la brutal represión desatada contra manifestantes que concurrieron a la nueva Marcha Federal Universitaria que se desarrolló este jueves, donde incluso periodistas sufrieron el desmedido accionar policial, como camarógrafos y reporteros gráficos, también hubo diputados nacionales que debieron soportar los efectos del violento operativo desplegado por el Gobierno Nacional.
Fue el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, quien acusó una “provocación” del Gobierno Nacional al advertir que, mientras se desarrolla el operativo, “hay diputados afectados por los gases”.
“Siempre terminan las marchas de la gente reprimidas por la policía”, denunció el legislador nacional, al tiempo que se supo que la diputada Cecilia Moreau se descompuso debido a los efectos de los gases lacrimógenos que se tiraron a mansalva y tuvo que ser atendida por personal médico. Entre los afectados también se mencionó a Agustina Propato y a Carlos Castagneto.
Brutal represión en el Congreso
Como se sabe, la jornada estuvo marcada por la quinta Marcha Federal Universitaria y la represión desatada con ella, con policías que disparaban balas de goma y cartuchos de gas lacrimógeno no con el fin de dispersar a manifestantes pacíficos sino con saña y el objetivo claro de herirlos.
En efecto, los recipientes recuperados tras ser arrojados hacia las calles Yrigoyen y Rivadavia corresponden a cápsulas cilíndricas de aluminio pulido o metal ligero con bordes rectos y un orificio superior o inferior.
Los recipientes poseen una apertura concéntrica en una de sus bases por donde se libera de forma continua una densa columna de humo químico y agente irritante, y en algunos cartuchos se observan deformaciones en los extremos producto del impacto al ser lanzados o al rebotar contra el asfalto.
Vale recordar en ese sentido el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 durante una manifestación en las inmediaciones del Congreso de la Nación, siendo gravemente herido por el impacto directo de uno de esos cartuchos de gas lacrimógeno que la policía volvió a lanzar este jueves.
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