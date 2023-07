Mensaje de Rodríguez Larreta para Patricia Bullrich: "La firmeza de los gritos no vale"

En declaraciones radiales, el referente del PRO remarcó que "la firmeza que vale es la de los hechos, no la de los gritos".

“Yo nunca hago alusiones personales a nadie de Juntos por el Cambio porque para ganarle a las mafias de la droga hay que estar juntos. Defiendo la unidad y por eso nunca me han escuchado criticar ni hacer agravios a alguien de Juntos por el Cambio”, explicó Rodríguez Larreta al ser consultado por el spot de campaña que lanzó Bullrich este viernes.

VIDEO Este es el spot de campaña de Patricia Bullrich

Spot de Patricia Bullrich para las PASO PASO: Patricia Bullrich presentó su primer spot de campaña

El Jefe de Gobieno añadió: "Para pelearse se necesitan dos y yo no estoy, no me meto en peleas ni creo en eso. Yo he trabajado junto a muchas de las personas que trabajan con Patricia Bullrich y seguro vamos a estar juntos todos”.

Indagado sobre los reiterados cortes y piquetes que se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta advirtió que es una responsabilidad de la que debe encargarse el Gobierno Nacional. Además, señaló que para solucionar ese conflicto es importante “sacar a los intermediarios”. Y avanzó aún más en sus declaraciones siempre propensas a la exclusión: “Para reducir cortes y piquetes hay que sacar a los intermediarios. Hay que sacar a los (Juan) Grabois de este mundo, que otorgan los planes sociales y obligan a ir a la plaza. Si le sacas ese poder de intermediación se acabó”.