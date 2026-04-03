Escándalo créditos hipotecasta Banco Nación: ¿Cuánto dinero se necesita para obtener que recibió Felipe Núñez?

Los millones que exige el Banco Nación

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De acuerdo a las opciones que brinda el simulador oficial de Créditos Hipotecarios en UVA para la adquisición de vivienda, solicitar un préstamo de $373.000.000 requiere demostrar niveles de ingresos sumamente elevados. En la simulación (para una propiedad valuada en $415.000.000) se contemplan una Tasa Nominal Anual (TNA) del 12% y un valor UVA de 1.858,61.