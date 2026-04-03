Escándalo créditos hipotecasta Banco Nación: ¿Cuánto dinero se necesita para obtener que recibió Felipe Núñez?
El funcionario Felipe Núñez recibió un crédito de 373 millones del Banco Nación. Descubrí qué ingresos se exigen hoy para acceder a una suma de esta magnitud.
La polémica por los préstamos otorgados a funcionarios libertarios sigue sumando capítulos. Felipe Núñez, quien años atrás pedía cerrar el Banco Nación, obtuvo allí un financiamiento millonario. Realizamos una simulación para conocer los exorbitantes ingresos necesarios que debe demostrar un trabajador para conseguir dichos fondos.
Los millones que exige el Banco Nación
De acuerdo a las opciones que brinda el simulador oficial de Créditos Hipotecarios en UVA para la adquisición de vivienda, solicitar un préstamo de $373.000.000 requiere demostrar niveles de ingresos sumamente elevados. En la simulación (para una propiedad valuada en $415.000.000) se contemplan una Tasa Nominal Anual (TNA) del 12% y un valor UVA de 1.858,61.
IMPORTANTE: Cuántos años tardaría un trabajador para pagar el crédito del Banco Nación que recibió un sobrino de los Menem
A continuación, los exorbitantes requisitos según el plazo de financiación:
-
A 10 años: La cuota inicial a pagar se establece en $5.351.466 mensuales. Para que el crédito sea aprobado bajo estas condiciones, los ingresos netos del grupo familiar (titulares y codeudores) deben alcanzar los $17.838.221, mientras que el titular por sí solo debe demostrar al menos $8.919.111.
A 30 años: Si se extiende el préstamo al plazo máximo, la cuota desciende a $3.836.725 por mes. Sin embargo, la exigencia salarial sigue siendo exclusiva para un sector minúsculo de la sociedad: se solicitan ingresos netos totales de $12.789.083 y un piso de $6.394.542 para el solicitante principal.
Estos números exponen el contraste entre las facilidades con las que contó el joven funcionario y la dura realidad económica de la mayoría de los argentinos que buscan acceder a la casa propia en el actual mercado inmobiliario formal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario