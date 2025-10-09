Aseguran que Diego Santilli aparece como cabeza de lista en spots televisivos
Pese al fallo judicial, el candidato diputado de La Libertad Avanza aparecería por encima de Karen Reichardt.
A poco más de dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, aseguran que el candidato a diputado Diego Santilli aparece como cabeza de lista en un spot televisivo, por encima de Karen Reichardt. La polémica se daría incluso luego del fallo del juez Alejo Ramos Padilla.
El miércoles, el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires rechazó la propuesta de La Libertad Avanza para que Santilli reemplace a José Luis Espert como cabeza de la lista de los candidatos a diputados. De esta forma, el primer lugar será ocupado por Reichardt.
El juez explicó que el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional obliga a que las listas de candidatos estén formadas alternando géneros de manera ordenada. Aclaró que, si queda vacante el primer lugar de la lista, esa situación no cambia el orden de alternancia que ya estaba establecido.
Ramos Padilla también señaló que aceptar el pedido de La Libertad Avanza generaría una ventaja para varios hombres dentro de la lista, perjudicando a las candidatas mujeres. Esto iría en contra del objetivo principal de la ley de paridad, que busca garantizar la igualdad entre géneros y promover la participación femenina en la política.
Pese a todo esto, según Página 12, existe un spot televisivo de La Libertad Avanza en el que se muestra a Santilli como cabeza de lista.
En el spot se escucharía la voz de Milei, quien pide a la población “no aflojar” y hacer un último esfuerzo para continuar con su plan económico. “Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lista 503”, cierra el video según publicó ElDiario24.
A esto se le sumaría que, al final de la grabación, se mostraría un modelo de boleta única de papel donde Santilli figura en el primer puesto, seguido por Reichardt.
En paralelo, el Gobierno apeló al fallo Ramos Padilla en el que dispuso que sea la candidata quien encabece la lista de La Libertad Avanza. El concedió este jueves la apelación y ahora será la Cámara Nacional Electoral la que deberá definir si convalida o rectifica la decisión tomada por el magistrado de primera instancia.
