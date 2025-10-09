Aseguran que Diego Santilli aparece como cabeza de lista en spots televisivos

En el spot se escucharía la voz de Milei, quien pide a la población “no aflojar” y hacer un último esfuerzo para continuar con su plan económico. “Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lista 503”, cierra el video según publicó ElDiario24.

A esto se le sumaría que, al final de la grabación, se mostraría un modelo de boleta única de papel donde Santilli figura en el primer puesto, seguido por Reichardt.

spot santilli la libertad avanza

En paralelo, el Gobierno apeló al fallo Ramos Padilla en el que dispuso que sea la candidata quien encabece la lista de La Libertad Avanza. El concedió este jueves la apelación y ahora será la Cámara Nacional Electoral la que deberá definir si convalida o rectifica la decisión tomada por el magistrado de primera instancia.