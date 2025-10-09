Karen Reichardt denunció una operación de prensa en su contra: "Espantoso"

El puntapié fue la publicación del usuario @MConurbasic, extremadamente opositor al Gobierno, quien replicó un presunto tuit de Karen que habría sido publicado por la candidata el 1 de marzo de 2017.

“Intentó con Mauricio... Intentó con Alberto... Terminó cayendo el más PELOTUDO”, escribió el usuario en la red social X donde hizo mención a un supuesto mensaje donde se lee: “Hola @mauriciomacri te dejo un regalo gracias por tu llamado el otro día me sentía mal y me distes ánimo (sic)”. Junto al texto, dos fotos de Karen posando en ropa interior.

El tuit mencionado por el usuario, al día de hoy, no existe.

tuit contra karen reichardt

Horas antes, Karen Reichardt tuvo que salir a hacer un descargo sobre los mensajes en los que insultaba al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.

Allá por diciembre del 2025, y en el marco de la final del Mundial de Clubes en el que el Barcelona se impuso 3-0 ante River, la candidata, reconocida fanática del "Millonario", expresó todo su enojo para con Messi por marcar el primer gol del partido.

"Un berrinche futbolero es todo lo que me encontraron, ¿les va a alcanzar para tapar la montaña de corrupción que suman sus candidatos? Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi en 2016, representación del mérito y del argentino que se esfuerza, ¡todo lo que apoyamos los liberales!", publicó el miércoles.