Jorge Taiana desafió a Karen Reichardt a debatir: "No sé si llamarte por tu verdadero nombre"

Mientras espera por la definición de la Justicia y no pierden las esperanzas de que finalmente Santilli termine encabezando la lista de candidatos bonaerenses, libertarios y macristas ya se resignan sin embargo a la cada vez más remota posibilidad de que les den el visto bueno a su pedido para la reimpresión de boletas.

Es que los márgenes de tiempo y de recursos económicos lo hacen casi imposible ya. Avalar la reimpresión de las boletas implicaría un gasto de 12 mil millones de pesos.

No hay plata, repiten como un mantra en la Casa Rosada ante cada reclamo de los jubilados, médicos del Garrahan o el área de Discapacidad. Sin embargo ahora lo dejaron de lado por un rato y aseguran que el presupuesto vigente contempla ese “extra” no previsto.

De las 15 listas que integran la Boleta Única de Papel que estará en los cuartos oscuros de la provincia de Buenos Aires dentro de poco más de dos semanas, la mayoría se presentó además ante la Justicia para oponerse a la reimpresión.

“Es un mal debut para la Boleta Única de Papel. Si se acepta el cambio que pide La Libertad Avanza se deja un precedente muy complicado para futuras elecciones con ese sistema de votación. Lo importante es garantizar el derecho del voto a los ciudadanos. Los tiempos no dan”, sentenciaron fuentes cercanas a la Justicia Electoral.

Zozobra, parece ser por estas horas la palabra que mejor describe la estrategia electoral libertaria en el principal distrito electoral del país.