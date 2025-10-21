Militantes de Javier Milei agredieron a la cronista de C5N en Córdoba: "Zurda sucia"
Envalentonados tras la breve caminata de campańa del Presidente, militantes libertarios insultaron al equipo periodístico y hasta golpearon la cámara.
Tras decidir bajarse de la campaña en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei recorrió este lunes la Ciudad de Córdoba, donde sus militantes fueron protagonistas de algunos episodios violentos, incluido un ataque a la periodista de C5N, Daniela Gian y su camarógrafo.
Los militantes de La Libertad Avanza (LLA) ya habían golpeado a un jubilado que se acercó al acto del Presidente para protestar y cantar la "Marcha Peronista".
Y luego de la corta recorrida que hizo el mandatario por las calles de Nueva Córdoba, varios militantes libertarios se la agarraron con el equipo periodístico de C5N.
"Hijos de puta, ¿qué hacen ustedes acá, mierdas? Caraduras de mierda", le gritó una mujer a Daniela GIan, mientras otros que pasaban por la cámara del canal de noticias gritaban "esto es Córdoba, para ustedes porteños".
En medio de los reproches de los libertarios, uno, fuera de aire, le dijo "zurda sucia" a la periodista; mientras que un hombre, a puro insulto, hasta golpeó la cámara.
"Hasta ahora el clima era bueno. De hecho estuvimos conversando con muchas personas, tanto al aire como afuera. Creo que tiene que ver con la adrenalina posterior al acto", explicó Gian.
NOTA EN DESARROLLO
