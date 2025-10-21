Un fuerte temblor se sintió en Mendoza: el epicentro fue en San Juan
El temblor sorprendió durante la mañana de este martes a la región de Cuyo y Chile. Los datos oficiales.
Mendoza, San Juan y el vecino país de Chile fueron sacudidos este martes a la mañana por un sismo de magnitud 4.7, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).
El movimiento telúrico se produjo a las 11:08 de la mañana, con un epicentro aproximado de 56 km al suroeste de Cerro Mercedario. Según la intensidad Mercalli, en la localidad sanjuanina de Barreal y en Uspallata fue percibido por "algunas personas en reposo".
El temblor también fue medido por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, que le dio una magnitud de 5.0, mayor a la del Inpres. La ciudad chilena más cercana al epicentro fue Los Andes, a 80 km.
Respecto a la escala Mercalli, que mide los posibles efectos y consecuencias del sismo, el temblor de hoy alcanzó intensidad III en Barreal (San Juan) y Uspallata: "Lo perciben algunas personas en reposo".
En la Ciudad de Mendoza, Ciudad de San Juan, Agrelo, Rivadavia y Tunuyán fue de II a III: "Sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios".
Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo
- Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plaza, parques cercanos) y también un punto seguro dentro de la casa para refugiarse.
- Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a lesionados; deben planear quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y planear como poner fuera de peligro a niños, ancianos y personas con discapacidad.
- Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles y preparar un kit de emergencias.
