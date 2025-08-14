Javier Milei desembarca en La Plata para dar el puntapié inicial de su campaña bonaerense
El presidente Javier Milei estará junto a su gabinete en el Club Atenas de La Plata con el objetivo de apuntalar a los candidatos de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 7 de septiembre.
Con el objetivo de apalancar las candidaturas de los hombres y mujeres de La Libertad Avanza (LLA) que aspiran a llegar a la Legislatura Bonaerense, Javier Milei encabezará esta tarde un acto en el Club Atenas de La Plata. Será a las 17 y en las filas libertarias se esperanzan con la posibilidad de que unos 5 mil militantes se movilicen para mostrar músculo en el bastión fuerte del peronismo.
La presencia de Milei será clave para generar un efecto arrastre e impulsar así una boleta repleta de nombre ignotos para la gran mayoría de los votantes.
Todas las miradas en LLA están puestas en Sebastián Pareja, jefe de LLA en la provincia de Buenos Aires, y su fallida gestión que obligó a Karina Milei a tener que convocar a Santiago Caputo para que se haga cargo de la actividad proselitista que no movía el avispero en territorio bonaerense.
Por estas horas, el asesor presidencial sin cargo y jefe del muy bien rentado ejército de trolls que defiende cada medida del gobierno libertario, busca reflotar la campaña y fue el encargado de instalar el polémico lema "kirchnerismo nunca más" que banaliza el terrorismo de Estado que el oficialismo niega.
Luego de la desprolija foto en la que Pareja con la asesoría de Carlos Curestis expuso a Milei en Villa Celina, La Matanza, de puntas de pie aislado de los vecinos en una visita relámpago de apenas 20 minutos, el Presidente volverá por segunda semana consecutiva a la provincia para así relanzar la campaña. Llevará a todos los integrantes del gabinete, incluida Patricia Bullrich y Luis "Toto" Caputo, sus ministros "estrella" para intentar nacionalizar la elección local de la provincia de Buenos Aires donde se renovarán bancas para ambas Cámaras de Legislatura bonaerense y los concejos municipales.
Pero la foto servirá también para presentar en sociedad el frente electoral que La Libertad Avanza cerró con el PRO de Mauricio Macri y que la semana pasada obligó incluso al titular del macrismo en la provincia, Cristian Ritondo, a posar con el buzo violeta libertario. En el acto estará también Guillermo Montenegro, el candidato por la quinta sección e intendente de Mar del Plata, uno de los pocos postulantes con expectativas de ganar en su distrito.
Las encuestas de Javier Milei
En Casa Rosada manejan encuestas que arrojan resultados adversos para La Libertad Avanza de cara al comicio del 7 de septiembre y, más allá de la candidatura de Montenegro en la quinta y de Diego Valenzuela (Tres de Febrero) en la primera sección, el resto de los candidatos definidos por Pareja no logran hacer pie en sus secciones. Una jugada de riesgo teniendo en cuenta que la elección desdoblada de septiembre queda pegada a la legislativa nacional del 26 de octubre y el efecto contagio podría exponer a La Libertad Avanza a una nueva derrota.
El diseño de campaña a cargo de Caputo apunta a que Milei realice incursiones puntuales en la provincia pero sin exponer la figura presidencial a una eventual derrota. Por eso el jefe de Estado podría realizar alguna visita adicional a Mar del Plata y a Tres de Febrero pero no mucho más. Uno de los principales interrogantes del comicio es el nivel de participación electoral luego de la baja asistencia a las urnas registradas en las provincias que fueron a elecciones anticipadas como Salta, Santa Fe o Misiones.
