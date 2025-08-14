Javier Milei desembarca en La Plata para dar el puntapié inicial de su campaña bonaerense

urna electoral.jpg

Pero la foto servirá también para presentar en sociedad el frente electoral que La Libertad Avanza cerró con el PRO de Mauricio Macri y que la semana pasada obligó incluso al titular del macrismo en la provincia, Cristian Ritondo, a posar con el buzo violeta libertario. En el acto estará también Guillermo Montenegro, el candidato por la quinta sección e intendente de Mar del Plata, uno de los pocos postulantes con expectativas de ganar en su distrito.

Las encuestas de Javier Milei

En Casa Rosada manejan encuestas que arrojan resultados adversos para La Libertad Avanza de cara al comicio del 7 de septiembre y, más allá de la candidatura de Montenegro en la quinta y de Diego Valenzuela (Tres de Febrero) en la primera sección, el resto de los candidatos definidos por Pareja no logran hacer pie en sus secciones. Una jugada de riesgo teniendo en cuenta que la elección desdoblada de septiembre queda pegada a la legislativa nacional del 26 de octubre y el efecto contagio podría exponer a La Libertad Avanza a una nueva derrota.

El diseño de campaña a cargo de Caputo apunta a que Milei realice incursiones puntuales en la provincia pero sin exponer la figura presidencial a una eventual derrota. Por eso el jefe de Estado podría realizar alguna visita adicional a Mar del Plata y a Tres de Febrero pero no mucho más. Uno de los principales interrogantes del comicio es el nivel de participación electoral luego de la baja asistencia a las urnas registradas en las provincias que fueron a elecciones anticipadas como Salta, Santa Fe o Misiones.