Involucran al youtuber libertario Julián Serrano en el caso $LIBRA: "Los hermanos Milei, pronto presos"
En un nuevo giro en la investigación por la megaestafa de la criptomoneda, el querellante Juan Grabois denunció que el creador de contenidos tuvo un rol en el escándalo.
Mientras las investigaciones sobre el caso $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei, avanzan tanto en tribunales estadounidenses como en el Congreso, el abogado y dirigente social Juan Grabois ha brindado nuevos detalles sobre la causa, involucrando directamente al popular creador de contenido Julián Serrano.
Desde su cuenta de X, Grabois, quien actúa como querellante en el caso, anunció "novedades en la estafa $LIBRA". Afirmó que "la Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas".
Acto seguido, el dirigente social arremetió señalando que el dinero fue "ocultado con la participación del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain".
Tras esta grave acusación, el abogado fue más allá, declarando que ese dinero se utilizó "para pagar coimas", y concluyó de manera contundente: "Los hermanos Milei pronto presos".
Luego de la denuncia de Grabois, el youtuber de 31 años realizó un breve descargo en X en el que desmintió haber estado involucrado en el escándalo de la criptomoneda.
“Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado #LIBRA", aseguró Serrano, y advirtió: “He instruido a mis representantes legales para evaluar las acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.
Querellante en la causa por $LIBRA denunció la existencia de un tarifario de Karina Milei
En tanto, Martín Romeo, uno de los querellantes en la causa y damnificado en la cripto estafa que encabezó Milei, ratificó lo que ya era una secreto a voces: hasta el estallido del escándalo existía un "tarifario de Karina" (Milei) para acceder al Presidente.
Según contó el tarifario que administraba la hermana del mandatario y Secretaria General de la Presidencia, incluía precios para reuniones en Casa Rosada y hasta para los posteos que el mandatario realizaba en sus redes sociales. Precisamente fue un posteo de Milei en su cuenta de X el que permitió que se consumara la estafa. Sin él, no habría sido posible embaucar a decenas de miles de inversores en todo el mundo por más de 200 millones de dólares.
En diálogo Radio Splendid, Romeo reveló detalles de la información que la Justicia fue recopilando desde el inicio de la causa. "Desde la primera semana que nos metimos de lleno a la causa Libra nos empezó a llegar información de todos lados", contó. Y disparó: "Había un tarifario de Karina para posteos de Milei, para reuniones, para todo. Nos dicen que la reunión costaba 50 mil dólares y que el posteo costaba 500 mil dólares".
