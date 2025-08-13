Involucran al youtuber libertario Julián Serrano en el caso $LIBRA: "Los hermanos Milei, pronto presos"

“Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado #LIBRA", aseguró Serrano, y advirtió: “He instruido a mis representantes legales para evaluar las acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.

Querellante en la causa por $LIBRA denunció la existencia de un tarifario de Karina Milei

En tanto, Martín Romeo, uno de los querellantes en la causa y damnificado en la cripto estafa que encabezó Milei, ratificó lo que ya era una secreto a voces: hasta el estallido del escándalo existía un "tarifario de Karina" (Milei) para acceder al Presidente.

Según contó el tarifario que administraba la hermana del mandatario y Secretaria General de la Presidencia, incluía precios para reuniones en Casa Rosada y hasta para los posteos que el mandatario realizaba en sus redes sociales. Precisamente fue un posteo de Milei en su cuenta de X el que permitió que se consumara la estafa. Sin él, no habría sido posible embaucar a decenas de miles de inversores en todo el mundo por más de 200 millones de dólares.

En diálogo Radio Splendid, Romeo reveló detalles de la información que la Justicia fue recopilando desde el inicio de la causa. "Desde la primera semana que nos metimos de lleno a la causa Libra nos empezó a llegar información de todos lados", contó. Y disparó: "Había un tarifario de Karina para posteos de Milei, para reuniones, para todo. Nos dicen que la reunión costaba 50 mil dólares y que el posteo costaba 500 mil dólares".