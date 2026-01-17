Javier Milei sobre el acuerdo con la Unión Europea: "El mayor logro del Mercosur desde su creación"
El Presidente retomó su agenda internacional y estuvo presente en en un encuentro, marcado por gestos políticos, reclamos diplomáticos y tensiones regionales.
Tras su paso por el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, donde compartió escenario con el Chaqueño Palavecino, el presidente Javier Milei retomó su agenda internacional y viajó a Paraguay para participar de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.
El encuentro estuvo atravesado por señales de tensión vinculadas a Lula da Silva, pedidos para avanzar en acuerdos bilaterales más profundos y un reclamo puntual por la liberación de Nahuel Gallo.
El presidente Javier Milei sostuvo este mediodía que las políticas de cierre económico y proteccionismo explican gran parte de los problemas estructurales de la región. Durante su discurso en la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, afirmó que “el encierro y el proteccionismo, amparados por la retórica, en lugar de los resultados, son los máximos causantes del estancamiento económico y del crecimiento de la pobreza”.
El acto se llevó a cabo en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, y marcó el cierre de más de 25 años de negociaciones entre ambos bloques. Allí, Milei remarcó que la Argentina tomó una decisión estratégica clara en materia económica: “la Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo”.
En ese contexto, destacó el alcance del entendimiento alcanzado y lo definió como una plataforma para avanzar hacia una inserción internacional más profunda: “Este acuerdo confirma esa decisión y nos impulsa a ir por más, con la convicción de que la libertad, el trabajo y la inserción internacional son el camino para construir una Argentina y un Mercosur más prósperos y protagonistas en el escenario internacional”.
El mandatario subrayó además que el convenio no debe interpretarse como un punto final, sino como el inicio de una agenda más amplia de vinculación global. En ese sentido, adelantó que el Gobierno enviará en los próximos días el proyecto de ley al Congreso para su ratificación: “La Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur–Unión Europea”.
Según explicó, el tratamiento parlamentario permitirá “transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica”, y expresó su expectativa de que “el Parlamento Europeo haga lo propio a la brevedad posible”.
Durante su intervención, Milei también llamó a preservar el espíritu del acuerdo y advirtió sobre la incorporación de herramientas que puedan limitar su alcance: Alertó contra mecanismos “como cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente”, ya que reducirían “significativamente el impacto económico del acuerdo y atentarán contra el objetivo esencial del mismo”.
Javier Milei reclamó la libertad de Nahuel Gallo
El jefe de Estado también se refirió a la situación que se está viviendo en Venezuela y se tomó unos minutos para referirse a la intensa crisis social del país. Defendió la intervención militar encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la vez que exigió la liberación de los presos políticos oriundos de Argenitna.
"La situación que atraviesa a Venezuela es una muestra de esa claridad. Valoramos la decisión demostrada por el presidente de los estados unidos Donald Trump. Seguimos reclamando por Nahuel Gallo, así como todos los presos políticos argentinos", señaló.
