Javier Milei sobre el acuerdo con la Unión Europea: "El mayor logro del Mercosur desde su creación"

El mandatario subrayó además que el convenio no debe interpretarse como un punto final, sino como el inicio de una agenda más amplia de vinculación global. En ese sentido, adelantó que el Gobierno enviará en los próximos días el proyecto de ley al Congreso para su ratificación: “La Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur–Unión Europea”.

Según explicó, el tratamiento parlamentario permitirá “transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica”, y expresó su expectativa de que “el Parlamento Europeo haga lo propio a la brevedad posible”.

Durante su intervención, Milei también llamó a preservar el espíritu del acuerdo y advirtió sobre la incorporación de herramientas que puedan limitar su alcance: Alertó contra mecanismos “como cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente”, ya que reducirían “significativamente el impacto económico del acuerdo y atentarán contra el objetivo esencial del mismo”.

Javier Milei reclamó la libertad de Nahuel Gallo

El jefe de Estado también se refirió a la situación que se está viviendo en Venezuela y se tomó unos minutos para referirse a la intensa crisis social del país. Defendió la intervención militar encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la vez que exigió la liberación de los presos políticos oriundos de Argenitna.

"La situación que atraviesa a Venezuela es una muestra de esa claridad. Valoramos la decisión demostrada por el presidente de los estados unidos Donald Trump. Seguimos reclamando por Nahuel Gallo, así como todos los presos políticos argentinos", señaló.