Picante mensaje de Lali Espósito tras la participación de Javier Milei en Jesús María

Larga vida a los festivales populares! — Lali (@lalioficial) January 17, 2026

Javier Milei cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María

Después de criticar los festivales populares por el gasto que significa organizarlos, el mandatario estuvo presente en el famoso festival cordobés pero no lo sólo lo hizo en calidad de oyente, sino que se animó a subir al escenario para entonar estrofas de "Amor Salvaje" junto al Chaqueño Palavecino.

Milei viajó junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El presidente visitó así una provincia que fue clave en su victoria electoral. "Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa", lo recibió el cantor salteño desde las tablas.

Antes del momento musical, el jefe de Estado tomó el micrófono para brindar un breve discurso enfocado en la gratitud hacia el pueblo cordobés y la defensa de las tradiciones. "Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente", enfatizó Milei, desatando el aplauso de los presentes. Y agregó: "Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias".

Asimismo, destacó la importancia cultural del evento: "Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones".

El clímax de la visita ocurrió cuando Milei, desde la platea, le hizo un pedido especial al artista: "Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje".

Ante la invitación de Palavecino para cantarlo a dúo, el Presidente intentó excusarse inicialmente alegando que "no le da el piné" y que él es un "amateur" al lado del folclorista. Sin embargo, tras la insistencia del músico —quien le recordó su pasado rockero y cantando temas de Leonardo Favio—, Milei subió al escenario.

Finalmente, el líder libertario cantó el estribillo y el puente del clásico del folclore, recibiendo el visto bueno del Chaqueño: "¡Bien! Aprobado".

Con esta visita, Milei se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir al festival, siguiendo los pasos de Néstor Kirchner (2004) y Mauricio Macri (2017).