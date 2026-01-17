Javier Milei llegó a Asunción para participar de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

La significativa ausencia en Asunción

lula brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

A pesar de la jactancia de la gestión mileísta, el promotor y propulsor del acuerdo comercial durante más de dos décadas fue y es el principal adversario político de Javier Milei en el bloque sudamericano: Luiz Inácio Lula da Silva, quien no estará presente en el evento programado para este sábado.

Tras ser anfitrión el viernes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la escala que los europeos realizaron en Rio de Janeiro, la negativa del brasileño de viajar a Asunción se conoció en medio de la tensión que rebrotó en las últimas horas entre Brasilia y Buenos Aires.

No obstante, fuentes oficiales explicaron que la firma fue inicialmente planificada como un evento a nivel ministerial y Paraguay mandó “invitaciones” a los presidentes de los países miembros “a última hora”, superponiéndose con compromisos previamente asumidos por Lula.

Cómo sigue la gira de Javier Milei

javier milei avion presidencial Javier Milei sigue de viaje.

Tras la breve estadía en tierra paraguaya, Javier Milei emprenderá el domingo otro viaje a Suiza, adonde disertará en el Foro Económico de Davos que se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, esperándose que brinde otras de sus “clases magistrales” sobre anarcocapitalismo y cómo destruir el Estado desde adentro.