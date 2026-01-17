Donald Trump invitó a Javier Milei a integrar el Board of Peace: ¿de qué se encargará?

Embed GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS



Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

Además de Trump, que será su presidente, la Junta de la Paz contará con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair. También son miembros fundadores de esa junta el enviado especial de EE.UU en Medio Oriente, Steve Witkoff, el yerno de Trump Jared Kushner, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan, y el asesor Roberto Gabriel.

"Como Presidente de la Junta, invito formalmente a la República Argentina a unirse como Estado Miembro Fundador y a adherirse a la Carta de la Junta de la Paz, representada por usted. Esta Junta será única, ¡nunca ha habido una igual!", le escribió Trump a Milei.

El mandatario argentino podrá, según precisó Trump, "designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre".

En la misiva, el mandatario norteamericano hizo referencia a una iniciativa presentada el 29 de septiembre de 2025. “Anuncié el Plan Integral para poner fin al conflicto de Gaza, una extraordinaria hoja de ruta de 20 puntos que fue rápidamente acogida por todos los líderes mundiales, incluidos los principales jefes de Estado del mundo árabe, Israel y Europa”, señaló.

Trump también mencionó el respaldo institucional obtenido por esa propuesta. “En apoyo de este Plan, el 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría la Resolución 2803, en la que se acoge con satisfacción y se respalda esta visión”, indicó.

El presidente de Estados Unidos explicó que el eje central de la iniciativa es la conformación del Board of Peace. “En el centro del Plan se encuentra la Junta de Paz, la junta más impresionante y trascendental que se haya reunido jamás, que se establecerá como una nueva organización internacional y administración gubernamental de transición”, afirmó.