Donald Trump invitó a Javier Milei a integrar el Board of Peace: ¿de qué se encargará?
El Presidente compartió en sus redes la carta que le envió el mandatario estadounidense.
Javier Milei, como presidente de la Argentina, será parte de la Junta de la Paz que organizó el mandatario estadounidense Donald Trump para intentar desactivar el conflicto en la Franja de Gaza.
La comunicación se conoció mediante una publicación en la red social X, donde el jefe de Estado detalló el alcance de la iniciativa y adjuntó la carta que le envió el propio Trump. "Estimado Sr. Presidente: Es un gran honor para mí invitarlo, como Presidente de la República Argentina, a unirse a mí en un esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Medio Oriente y, al mismo tiempo, embarcarnos en un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global", comienza la carta que le envió Trump a Milei y que el jefe del Estado compartió en X este sábado.
En el mismo posteo, el Presidente expuso la postura del Gobierno argentino en materia de política exterior y lucha contra el terrorismo. “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”, expresó.
Milei también destacó el significado político de la convocatoria recibida desde Estados Unidos y el rol asignado al país dentro de ese ámbito. “Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”, afirmó.
La publicación concluyó con una consigna característica del mandatario: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.
Además de Trump, que será su presidente, la Junta de la Paz contará con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair. También son miembros fundadores de esa junta el enviado especial de EE.UU en Medio Oriente, Steve Witkoff, el yerno de Trump Jared Kushner, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan, y el asesor Roberto Gabriel.
"Como Presidente de la Junta, invito formalmente a la República Argentina a unirse como Estado Miembro Fundador y a adherirse a la Carta de la Junta de la Paz, representada por usted. Esta Junta será única, ¡nunca ha habido una igual!", le escribió Trump a Milei.
El mandatario argentino podrá, según precisó Trump, "designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre".
En la misiva, el mandatario norteamericano hizo referencia a una iniciativa presentada el 29 de septiembre de 2025. “Anuncié el Plan Integral para poner fin al conflicto de Gaza, una extraordinaria hoja de ruta de 20 puntos que fue rápidamente acogida por todos los líderes mundiales, incluidos los principales jefes de Estado del mundo árabe, Israel y Europa”, señaló.
Trump también mencionó el respaldo institucional obtenido por esa propuesta. “En apoyo de este Plan, el 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría la Resolución 2803, en la que se acoge con satisfacción y se respalda esta visión”, indicó.
El presidente de Estados Unidos explicó que el eje central de la iniciativa es la conformación del Board of Peace. “En el centro del Plan se encuentra la Junta de Paz, la junta más impresionante y trascendental que se haya reunido jamás, que se establecerá como una nueva organización internacional y administración gubernamental de transición”, afirmó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario