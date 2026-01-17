La reacción de Milei cuando destacaron a Lula da Silva por el acuerdo entre el Mercosur y la UE
Fue en Paraguay durante el acto de cierre del acuerdo comercial entre ambos bloques en Asunción, con la presencia de los jefes de Estado.
Este sábado se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, la ceremonia de firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, ante la presencia de jefes de Estado y representantes de ambos bloques. En ese marco, el presidente Javier Milei fue el único mandatario que no aplaudió cuando su par de Paraguay, Santiago Peña, destacó públicamente el rol de Luiz Inácio Lula da Silva en el proceso de integración regional.
La escena se produjo cuando Peña tomó la palabra como anfitrión y presidente pro tempore del Mercosur. En su discurso, el mandatario paraguayo puso en valor el acuerdo alcanzado y el proceso político que lo sostuvo. “Este paso envía una señal clara a favor del comercio internacional como factor de cooperación y de crecimiento”, afirmó ante los asistentes.
Peña, como representante de Paraguay -a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur-, fue el encargado de dar el discurso de bienvenida a los asistentes.
"Querido amigo Javier Milei", dijo Peña al saludar al mandatario argentino cuando mencionaba a los presentes. Y aprovechó también para hacer referencia a Lula, a quien le envió un saludo.
Y por si no había quedado en evidencia la frialdad que atraviesa actualmente la relación entre Argentina y Brasil, el gesto de Milei se repitió segundos después.
"No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva", expresó Peña.
Fue el momento en que quedaron expuestas las diferencias de Milei con Lula: aplauso generalizado al presidente brasileño con la excepción del libertario, que prefirió manifestarse con su silencio. Milei se veía inmutable, con las manos cruzadas sobre la mesa y la vista perdida en el frente. La reacción contrastó con la de los demás mandatarios presentes y quedó expuesta en uno de los momentos centrales del evento.
En ese marco, Peña destacó el rol del bloque regional. “En el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur y en nombre de todos los países que conforman dicho bloque, el Paraguay asume este resultado como un logro de la diplomacia regional y como una afirmación de nuestra vocación integradora”, expresó.
Luego, el presidente paraguayo dedicó un tramo específico de su intervención a Lula da Silva. “No puedo, por ello, dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, dijo. La mención generó aplausos generalizados entre los jefes de Estado y las delegaciones presentes.
“Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso”, agregó Peña. “En su nombre, saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el siglo veintiuno para dejar atrás la historia de conflicto y división que marcó a nuestro continente en las dos centurias anteriores”, continuó.
El acto se desarrolló en el marco de la firma del documento final que formalizó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
La tensión entre Milei y Da Silva no es nueva. Recientemente el gobierno de Brasil notificó de manera formal el retiro de la representación brasileña desde el jueves 15 de enero, lo que dejó a la delegación argentina acéfala y sin un país protector designado.
