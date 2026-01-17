La reacción de Milei cuando destacaron a Lula da Silva por el acuerdo entre el Mercosur y la UE

"Querido amigo Javier Milei", dijo Peña al saludar al mandatario argentino cuando mencionaba a los presentes. Y aprovechó también para hacer referencia a Lula, a quien le envió un saludo.

Y por si no había quedado en evidencia la frialdad que atraviesa actualmente la relación entre Argentina y Brasil, el gesto de Milei se repitió segundos después.

"No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva", expresó Peña.

Fue el momento en que quedaron expuestas las diferencias de Milei con Lula: aplauso generalizado al presidente brasileño con la excepción del libertario, que prefirió manifestarse con su silencio. Milei se veía inmutable, con las manos cruzadas sobre la mesa y la vista perdida en el frente. La reacción contrastó con la de los demás mandatarios presentes y quedó expuesta en uno de los momentos centrales del evento.

En ese marco, Peña destacó el rol del bloque regional. “En el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur y en nombre de todos los países que conforman dicho bloque, el Paraguay asume este resultado como un logro de la diplomacia regional y como una afirmación de nuestra vocación integradora”, expresó.

Luego, el presidente paraguayo dedicó un tramo específico de su intervención a Lula da Silva. “No puedo, por ello, dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, dijo. La mención generó aplausos generalizados entre los jefes de Estado y las delegaciones presentes.

“Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso”, agregó Peña. “En su nombre, saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el siglo veintiuno para dejar atrás la historia de conflicto y división que marcó a nuestro continente en las dos centurias anteriores”, continuó.

El acto se desarrolló en el marco de la firma del documento final que formalizó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

La tensión entre Milei y Da Silva no es nueva. Recientemente el gobierno de Brasil notificó de manera formal el retiro de la representación brasileña desde el jueves 15 de enero, lo que dejó a la delegación argentina acéfala y sin un país protector designado.